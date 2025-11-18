Израиль требует отстранить Хана

Израиль обратился в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой отстранить прокурора Карима Хана от дел, связанных с еврейским государством, а также отменить ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщили в пресс-службе израильского МИД.

«Израиль подал в Апелляционную палату МУС ходатайство об отстранении прокурора Карима Хана от участия в разбирательствах, касающихся Израиля. Кроме того, Израиль просит суд отменить необоснованные ордера на арест, выданные прокурором в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД уточнили, что ходатайство «никак не затрагивает другие заявления Израиля о недействительности ордеров (на арест Нетаньяху и Галанта), в том числе в связи с отсутствием юрисдикции у МУС».

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «запрос был подан в связи с информацией,… что прокурор действовал, руководствуясь ненадлежащими личными мотивами, выдвигая ложные и необоснованные обвинения против Израиля». В МИД добавили, что эти действия, по их оценке, были направлены «на отвлечение внимания общественности от серьезных обвинений в сексуальных домогательствах в отношении подчиненной», и в этом контексте прокурор выдал «необоснованные и возмутительные ордера» на арест премьер-министра и бывшего министра обороны.

В мае стало известно, что Хан ушел в административный отпуск и не будет исполнять свои обязанности во время расследования по обвинению в сексуальных домогательствах. Годом раньше он запросил ордера на арест трех лидеров палестинского движения ХАМАС, а также Нетаньяху и Галанта. МУС выдал ордера на арест премьер-министра и бывшего министра обороны Израиля в ноябре 2024 года.