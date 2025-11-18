Истребители саудитам под гарантии израильтянам

Израиль, вероятно, потребует от США предоставления дополнительных гарантий безопасности, если Вашингтон заключит с Саудовской Аравией соглашение о поставках королевству истребителей пятого поколения F-35. Об этом со ссылкой на источники в израильском руководстве сообщил портал Axios.

Как указал один из собеседников портала, «истребителю F-35 требуется несколько минут, чтобы долететь из Саудовской Аравии до Израиля». Еврейское государство потребует, чтобы поставленные королевству истребители пятого поколения не размещались на саудовских военно-воздушных базах в западных частях страны, наиболее близких к территории Израиля.

Отметим, что Израиль является единственной страной на Ближнем Востоке, обладающей собственными истребителями F-35.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует поставить Саудовской Аравии истребители F-35. До этого портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что Израиль в целом не против продажи королевству истребителей, но в таком случае она должна сопровождаться нормализацией отношений Саудовской Аравии с еврейским государством.

18 ноября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые с 2018 года посетит Вашингтон.

Агентство Bloomberg сообщало, что Эр-Рияд хочет получить от США гарантии безопасности по примеру тех, что ранее были предоставлены Катару. В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон будет рассматривать любую вооруженную атаку против территории, суверенитета и ключевой инфраструктуры Катара как угрозу для мира и безопасности США. Американские СМИ также передавали, что Саудовская Аравия намерена договориться с США о покупке истребителей F-35.