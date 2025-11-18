USD 1.7000
Азербайджанец погиб, пытаясь спасти жену в Подмосковье

13:10 1677

В Видном Московской области два человека стали жертвами пожара, сообщает областной главк МЧС РФ.

Тела мужчины и женщины были обнаружены в пристройке на улице Вокзальная, которая использовалась как магазин и точка общепита.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка. Из места происшествия был изъят токопроводник, сообщается в региональном управлении Следственного комитета России. Назначены экспертизы для уточнения обстоятельств.

Как сообщили азербайджанские СМИ, одним из погибших оказался гражданин Азербайджана, Эльбрус Гасымов, житель села Хойлу Гeранбойского района.

По предварительной информации, Гасымов, проживший много лет в России, пытался спасти свою супругу, находившуюся в охваченном огнем помещении. Однако точные обстоятельства трагедии пока не известны.

Тело Эльбруса Гасымова уже отправлено в Азербайджан. Супруга погибшего находится в тяжелом состоянии и помещена в реанимационное отделение.

Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана обновлено
14:33 3863
Китайцы отказываются от российской нефти
Китайцы отказываются от российской нефти
14:24 227
Только вперед, Никол Пашинян!
Только вперед, Никол Пашинян! главная тема; все еще актуально
01:46 6976
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле фото; новость дополнена
14:13 471
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану наша аналитика
12:48 1964
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
13:42 424
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…»
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…» что пишет Forbes?
10:10 5013
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
12:33 1555
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались обновлено 13:50
13:50 2864
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 1611
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу обновлено 13:16
13:16 2346

