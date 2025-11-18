Азербайджанец погиб, пытаясь спасти жену в Подмосковье

Тела мужчины и женщины были обнаружены в пристройке на улице Вокзальная, которая использовалась как магазин и точка общепита.

В Видном Московской области два человека стали жертвами пожара, сообщает областной главк МЧС РФ.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка. Из места происшествия был изъят токопроводник, сообщается в региональном управлении Следственного комитета России. Назначены экспертизы для уточнения обстоятельств.

Как сообщили азербайджанские СМИ, одним из погибших оказался гражданин Азербайджана, Эльбрус Гасымов, житель села Хойлу Гeранбойского района.

По предварительной информации, Гасымов, проживший много лет в России, пытался спасти свою супругу, находившуюся в охваченном огнем помещении. Однако точные обстоятельства трагедии пока не известны.

Тело Эльбруса Гасымова уже отправлено в Азербайджан. Супруга погибшего находится в тяжелом состоянии и помещена в реанимационное отделение.