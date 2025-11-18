Масштабный обман при продаже бытовой техники в Азербайджане

Государственное агентство по антимонопольному надзору и защите прав потребителей при президенте Азербайджана приняло меры против шести хозяйствующих субъектов за нарушения конкурентного законодательства. Ведомство провело расследование по жалобам на ООО Baku Electronics, ABC Telecom, Trust Lux, а также индивидуальных предпринимателей Парвиза Гулиева, Вюсала Гурбанова и Дадаша Велиева. Проверки выявили случаи недобросовестной конкуренции, что привело к возбуждению административных дел и принятию соответствующих мер.

Baku Electronics вводила потребителей в заблуждение, рекламируя продукцию марки YOSHIRO как японскую, несмотря на то, что товары производились в Китае и Узбекистане. Компания также предоставляла ложную информацию о преимуществах своей продукции, нарушив требования Кодекса о конкуренции Азербайджана.

Компания ABC Telecom также использовала подобную схему, продавая обогреватели марки HOFFMANN, создавая ложное представление о немецком происхождении продукции.

Компания Trust Lux продавала санитарно-технические изделия под брендом Y.A.Ş, выдавая их за произведенные в Турции, хотя вся продукция была изготовлена в Китае.

Парвиз Гулиев незаконно использовал товарный знак ZAGAR BAKU в рекламе и на своей деятельности. Вюсал Гурбанов продавал контрафактные кондиционеры AUXs, нарушив права владельца товарного знака AUX. Дадаш Велиев использовал географическое указание «Ивановка» на молочной продукции, что вызвало общественное возмущение, так как «Ивановка» известна как центр производства экологически чистой молочной продукции.

По результатам расследования все нарушители получили обязательные предписания об устранении нарушений и предотвращении их в будущем. Материалы по делу Вюсала Гурбанова направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана.