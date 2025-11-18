USD 1.7000
Армения хочет от России Костаняна и Арутюняна

13:22 633

Армения обратится к России для экстрадиции экс-генпрокурора республики Геворка Костаняна. Также Ереван намерен добиться выдачи бывшего руководителя следственной группы по делу 1 марта 2008 года Ваагна Арутюняна, сообщила на слушаниях в парламенте генпрокурор РА Анна Вардапетян.

Вышеупомянутые лица обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, фальсификации доказательств и искажении следствия по делу 1 марта.

По данным армянской стороны, оба экс-чиновника находятся в России, однако со стороны РФ пока нет согласия об их выдаче Еревану.

Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана обновлено
14:33 3866
Китайцы отказываются от российской нефти
Китайцы отказываются от российской нефти
14:24 231
Только вперед, Никол Пашинян!
Только вперед, Никол Пашинян! главная тема; все еще актуально
01:46 6977
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле фото; новость дополнена
14:13 474
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану наша аналитика
12:48 1969
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
13:42 424
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…»
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…» что пишет Forbes?
10:10 5017
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
12:33 1557
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались обновлено 13:50
13:50 2869
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 1613
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу обновлено 13:16
13:16 2349

