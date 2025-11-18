Армения хочет от России Костаняна и Арутюняна

Армения обратится к России для экстрадиции экс-генпрокурора республики Геворка Костаняна. Также Ереван намерен добиться выдачи бывшего руководителя следственной группы по делу 1 марта 2008 года Ваагна Арутюняна, сообщила на слушаниях в парламенте генпрокурор РА Анна Вардапетян.

Вышеупомянутые лица обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, фальсификации доказательств и искажении следствия по делу 1 марта.

По данным армянской стороны, оба экс-чиновника находятся в России, однако со стороны РФ пока нет согласия об их выдаче Еревану.