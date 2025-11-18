Польский министр: «Все следы ведут в Россию»

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железнодорожных путях, ведущих в Украину. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM.

Уточняется, что польский глава оборонного ведомства при этом не привел никаких доказательств. Он отметил, что абсолютная уверенность в том, кто является виновником, будет только тогда, когда исполнителей поймают.

«Но анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток — в Россию», — сказал он.

17 ноября неизвестные дважды за день устроили в Польше диверсию на железной дороге, которая ведет до границы с Украиной. Сначала это произошло недалеко от города Плавны, а позднее — около станции Мика.