Америка живет на китайские кредиты

Китайские финансовые институты с 2000 по 2023 год предоставили США кредиты на общую сумму свыше $200 млрд для реализации технологических и инфраструктурных проектов. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Согласно данным исследовательской лаборатории AidData при Университете Уильямсбурга (Вирджиния), на которые ссылается WP, китайские кредиторы профинансировали около 2,5 тыс. проектов в практически каждом штате США – от газопроводов до аэропортов. Более половины общей суммы кредитов – $103 млрд – были выданы с 2018 года.

Среди крупных проектов на уровне штатов оказались высоковольтная ЛЭП из Канады в Нью-Йорк, один из крупнейших в мире центров обработки данных в Северной Вирджинии, а также несколько терминалов Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Китайские финансовые учреждения также регулярно предоставляли кредитные линии для повседневной деятельности крупнейших американских компаний из списка Fortune 500, включая Amazon, Halliburton, Tesla, Boeing, Qualcomm и Disney. Ни одна из этих компаний не ответила на запрос WP о комментариях.

Исполнительный директор AidData Брэдли Паркс отметил, что «Вашингтон предупреждал другие страны о долговой зависимости от Китая, (но) наблюдается довольно большой объем входящего кредитования от китайских государственных кредиторов заемщикам в США».