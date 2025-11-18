Международный фестиваль STEAM Азербайджан 2025

Стартовал Международный фестиваль STEAM Азербайджан (SAF 2025), который проходит в Баку Экспо Центре с 17 по 19 ноября при поддержке Министерства науки и образования и организации проекта STEAM Azerbaijan.
В церемонии открытия приняли участие представители государственных учреждений, депутаты парламента, ректоры, директора научно-исследовательских институтов Национальной академии наук, представители международных организаций, руководители СМИ, эксперты в области образования, известные общественные деятели и другие гости.
Сначала прозвучал Государственный гимн. Затем был показан видеоролик, посвященный пятилетию фестиваля SAF. Выступая на церемонии открытия, руководитель проекта STEAM Азербайджан Играр Назаров представил статистические показатели деятельности проекта. Было отмечено, что проект STEAM Азербайджан охватывает более 300 тысяч учащихся и более 400 школ. В настоящее время уроки STEAM проводятся в III–IX классах. По всей стране действует 21 STEAM-центр.
Играр Назаров отметил, что этот фестиваль — не только конкурс, но и международная площадка, предоставляющая возможность молодежи нашей страны участвовать в глобальном обмене знаниями.
По словам выступившего министра науки и образования Эмина Амруллаева, STEAM-образование в Азербайджане за 5 лет получило большое развитие, к этому процессу присоединились тысячи учащихся, а расширение инновационного мышления в системе образования еще больше повышает значимость фестиваля. Коснувшись основных компонентов STEAM-образования, Эмин Амруллаев отметил, что по сравнению с первыми годами внедряется более чем в 50 раз больше образовательных ресурсов, методик и системных моделей. Министр подчеркнул, что STEAM станет основным ведущим контентом азербайджанского образования в 2027–2030 годах.
После выступлений состоялась презентация команд, которые будут соревноваться в финальном этапе фестиваля, и творческая часть.
Напомним, в рамках фестиваля в 18 номинациях участвуют тысячи школьников, студентов, наставников и экспертов из более чем 20 стран. Конкурсные категории охватывают робототехнику, искусственный интеллект, возобновляемую энергетику, беспилотные и спутниковые технологии, искусство, инновационные проекты и инженерию.
Международный фестиваль STEAM Азербайджан-2025 продлится до 19 ноября. В финал фестиваля вышли более 1400 участников. 202 из них представляют 19 зарубежных стран. Всего на фестивале представлены 22 страны, включая Азербайджан.
STEAM – это совместное обучение по пяти основным направлениям. Таким образом, модель обучения на основе STEAM основана на идее комплексного преподавания науки (Science), технологии (Technology), инженерии (Engineering), искусства (Art), математики (Math).