USD 1.7000
EUR 1.9719
RUB 2.0923
Подписаться на уведомления
Фронт вот-вот рухнет?!
Новость дня
Фронт вот-вот рухнет?!

Международный фестиваль STEAM Азербайджан 2025

13:32 322

Стартовал Международный фестиваль STEAM Азербайджан (SAF 2025), который проходит в Баку Экспо Центре с 17 по 19 ноября при поддержке Министерства науки и образования и организации проекта STEAM Azerbaijan.

В церемонии открытия приняли участие представители государственных учреждений, депутаты парламента, ректоры, директора научно-исследовательских институтов Национальной академии наук, представители международных организаций, руководители СМИ, эксперты в области образования, известные общественные деятели и другие гости.

Сначала прозвучал Государственный гимн. Затем был показан видеоролик, посвященный пятилетию фестиваля SAF. Выступая на церемонии открытия, руководитель проекта STEAM Азербайджан Играр Назаров представил статистические показатели деятельности проекта. Было отмечено, что проект STEAM Азербайджан охватывает более 300 тысяч учащихся и более 400 школ. В настоящее время уроки STEAM проводятся в III–IX классах. По всей стране действует 21 STEAM-центр.

Играр Назаров отметил, что этот фестиваль — не только конкурс, но и международная площадка, предоставляющая возможность молодежи нашей страны участвовать в глобальном обмене знаниями.

По словам выступившего министра науки и образования Эмина Амруллаева, STEAM-образование в Азербайджане за 5 лет получило большое развитие, к этому процессу присоединились тысячи учащихся, а расширение инновационного мышления в системе образования еще больше повышает значимость фестиваля. Коснувшись основных компонентов STEAM-образования, Эмин Амруллаев отметил, что по сравнению с первыми годами внедряется более чем в 50 раз больше образовательных ресурсов, методик и системных моделей. Министр подчеркнул, что STEAM станет основным ведущим контентом азербайджанского образования в 2027–2030 годах.

После выступлений состоялась презентация команд, которые будут соревноваться в финальном этапе фестиваля, и творческая часть.

Напомним, в рамках фестиваля в 18 номинациях участвуют тысячи школьников, студентов, наставников и экспертов из более чем 20 стран. Конкурсные категории охватывают робототехнику, искусственный интеллект, возобновляемую энергетику, беспилотные и спутниковые технологии, искусство, инновационные проекты и инженерию.

Международный фестиваль STEAM Азербайджан-2025 продлится до 19 ноября. В финал фестиваля вышли более 1400 участников. 202 из них представляют 19 зарубежных стран. Всего на фестивале представлены 22 страны, включая Азербайджан.

STEAM – это совместное обучение по пяти основным направлениям. Таким образом, модель обучения на основе STEAM основана на идее комплексного преподавания науки (Science), технологии (Technology), инженерии (Engineering), искусства (Art), математики (Math).

Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана обновлено
14:33 3869
Китайцы отказываются от российской нефти
Китайцы отказываются от российской нефти
14:24 235
Только вперед, Никол Пашинян!
Только вперед, Никол Пашинян! главная тема; все еще актуально
01:46 6978
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле фото; новость дополнена
14:13 480
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану наша аналитика
12:48 1970
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
13:42 426
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…»
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…» что пишет Forbes?
10:10 5021
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
12:33 1560
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались обновлено 13:50
13:50 2875
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 1613
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу обновлено 13:16
13:16 2350

ЭТО ВАЖНО

Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана обновлено
14:33 3869
Китайцы отказываются от российской нефти
Китайцы отказываются от российской нефти
14:24 235
Только вперед, Никол Пашинян!
Только вперед, Никол Пашинян! главная тема; все еще актуально
01:46 6978
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле фото; новость дополнена
14:13 480
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану наша аналитика
12:48 1970
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
13:42 426
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…»
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…» что пишет Forbes?
10:10 5021
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
12:33 1560
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались обновлено 13:50
13:50 2875
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 1613
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу обновлено 13:16
13:16 2350
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться