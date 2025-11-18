Международный фестиваль STEAM Азербайджан 2025

Стартовал Международный фестиваль STEAM Азербайджан (SAF 2025), который проходит в Баку Экспо Центре с 17 по 19 ноября при поддержке Министерства науки и образования и организации проекта STEAM Azerbaijan. В церемонии открытия приняли участие представители государственных учреждений, депутаты парламента, ректоры, директора научно-исследовательских институтов Национальной академии наук, представители международных организаций, руководители СМИ, эксперты в области образования, известные общественные деятели и другие гости.

Сначала прозвучал Государственный гимн. Затем был показан видеоролик, посвященный пятилетию фестиваля SAF. Выступая на церемонии открытия, руководитель проекта STEAM Азербайджан Играр Назаров представил статистические показатели деятельности проекта. Было отмечено, что проект STEAM Азербайджан охватывает более 300 тысяч учащихся и более 400 школ. В настоящее время уроки STEAM проводятся в III–IX классах. По всей стране действует 21 STEAM-центр. Играр Назаров отметил, что этот фестиваль — не только конкурс, но и международная площадка, предоставляющая возможность молодежи нашей страны участвовать в глобальном обмене знаниями.