Теплая осень продолжается

В среду, 19 ноября, в Азербайджане воздух прогреется до 22°, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 10-14°, днем — 17-22° тепла. Атмосферное давление выше нормы — 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-85%, днем — 70-75%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами возможен туман. Будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем — 17-21°, в горах ночью 0-4°, днем - 7-12° тепла.