USD 1.7000
EUR 1.9719
RUB 2.0923
Подписаться на уведомления
Фронт вот-вот рухнет?!
Новость дня
Фронт вот-вот рухнет?!

Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире

13:42 426

Лидер ультраправой турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели заявил о необходимости транслировать суд над арестованным экс-мэром Стамбула Экремом Имамоглу в прямом эфире всех телекомпаний страны.

«Судебное разбирательство следует транслировать в прямом эфире по всем телеканалам, включая TRT. Турецкий народ должен видеть и знать, что происходит», - сказал Бахчели в парламенте на заседании фракции возглавляемой партии.

По словам соратника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по правящему альянсу, «возможность следить в прямом эфире за рассмотрением в суде обвинений в отношении мэрии Стамбула (в коррупции)» будет «способствовать укреплению в стране веры в демократию».

Ранее Имамоглу выступил с инициативой трансляции суда над ним в прямом эфире турецкого телевидения.

Генпрокуратура Стамбула на прошлой неделе завершила следствие по делу о коррупции в отношении Имамоглу и требует для него до 2 352 лет лишения свободы. Обвинительное заключение, по которому проходят 402 подозреваемых, 11 ноября было передано в суд. Когда начнется процесс над оппозиционным политиком, пока неизвестно.

Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда. В Турции впоследствии прошла волна акций протеста, организованных оппозицией, наиболее масштабные состоялись в Стамбуле, Анкаре и Измире. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель ранее сообщил, что она собрала свыше 20 млн подписей за освобождение Имамоглу и в его поддержку как кандидата в президенты от оппозиции.

Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана обновлено
14:33 3871
Китайцы отказываются от российской нефти
Китайцы отказываются от российской нефти
14:24 237
Только вперед, Никол Пашинян!
Только вперед, Никол Пашинян! главная тема; все еще актуально
01:46 6979
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле фото; новость дополнена
14:13 483
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану наша аналитика
12:48 1974
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
13:42 427
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…»
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…» что пишет Forbes?
10:10 5025
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
12:33 1561
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались обновлено 13:50
13:50 2880
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 1614
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу обновлено 13:16
13:16 2351

ЭТО ВАЖНО

Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана обновлено
14:33 3871
Китайцы отказываются от российской нефти
Китайцы отказываются от российской нефти
14:24 237
Только вперед, Никол Пашинян!
Только вперед, Никол Пашинян! главная тема; все еще актуально
01:46 6979
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле фото; новость дополнена
14:13 483
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану наша аналитика
12:48 1974
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
13:42 427
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…»
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…» что пишет Forbes?
10:10 5025
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
12:33 1561
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались обновлено 13:50
13:50 2880
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 1614
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу обновлено 13:16
13:16 2351
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться