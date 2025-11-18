Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире

Лидер ультраправой турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели заявил о необходимости транслировать суд над арестованным экс-мэром Стамбула Экремом Имамоглу в прямом эфире всех телекомпаний страны.

«Судебное разбирательство следует транслировать в прямом эфире по всем телеканалам, включая TRT. Турецкий народ должен видеть и знать, что происходит», - сказал Бахчели в парламенте на заседании фракции возглавляемой партии.

По словам соратника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по правящему альянсу, «возможность следить в прямом эфире за рассмотрением в суде обвинений в отношении мэрии Стамбула (в коррупции)» будет «способствовать укреплению в стране веры в демократию».

Ранее Имамоглу выступил с инициативой трансляции суда над ним в прямом эфире турецкого телевидения.

Генпрокуратура Стамбула на прошлой неделе завершила следствие по делу о коррупции в отношении Имамоглу и требует для него до 2 352 лет лишения свободы. Обвинительное заключение, по которому проходят 402 подозреваемых, 11 ноября было передано в суд. Когда начнется процесс над оппозиционным политиком, пока неизвестно.

Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда. В Турции впоследствии прошла волна акций протеста, организованных оппозицией, наиболее масштабные состоялись в Стамбуле, Анкаре и Измире. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель ранее сообщил, что она собрала свыше 20 млн подписей за освобождение Имамоглу и в его поддержку как кандидата в президенты от оппозиции.