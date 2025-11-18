USD 1.7000
Американские финансисты предсказали падение цен на нефть

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что к концу 2026 года средняя цена нефти Brent снизится до $56 за баррель, а WTI — до $52. Об этом сообщает Reuters.

На данный момент рынок закладывает цены на уровне $63 за баррель Brent и $60 за баррель WTI, однако аналитики ориентируются на профицит в объеме около 2 млн баррелей в сутки, что оказывает давление на котировки.

Аналитики банка отметили, что в 2025–2026 годах ожидается значительный рост предложения нефти. Это связано с запуском долгосрочных проектов, отложенных во время пандемии COVID-19, а также с тем, что страны ОПЕК начинают постепенно сокращать ограничения на добычу.

В банке прогнозируют, что существенного роста цен не стоит ждать раньше 2027 года: к концу 2028-го Brent может подняться до $80 за баррель, а WTI – до $76 за баррель.

При этом диапазон возможных цен на ближайшие пару лет, по мнению аналитиков, остается довольно широким. Если поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, сохранятся на стабильном уровне, Brent может опуститься до $40 за баррель. В случае же успешного ограничения поставок из России со стороны западных стран цена может вырасти до $70.

