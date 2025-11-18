Представитель Госдепа в Грузии

В Грузии с официальным визитом находится старший советник Госдепартамента США Джонатан Асконас. Об этом сообщает посольство США в Грузии.

«Его визит посвящен обсуждению того, как Грузия может поддержать дорожную карту администрации Трампа по международному миру и процветанию (Trump Route for International Peace and Prosperity) TRIPP. Этот транспортный маршрут стал результатом мирного саммита между Арменией и Азербайджаном, состоявшегося при посредничестве США 8 августа», - говорится в сообщении дипведомства.

В ходе визита запланированы встречи Асконаса с представителями Министерства иностранных дел и правительства Грузии, а также международных финансовых организаций.