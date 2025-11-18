Человек Путина анонсирует обмен заключенными с Америкой

Американский чиновник подтвердил изданию Axios сведения о переговорах.

Дмитриев сообщил, что вопрос возможного обмена был поднят во время его поездки в Соединенные Штаты в конце октября. В обсуждениях принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и другие сотрудники американской администрации, уточнил источник Axios. По его словам, переговоры прошли конструктивно, однако соглашений достигнуто не было.

В апреле Россия и США уже обменивались заключенными в Абу-Даби: Москва освободила гражданку России и США Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам колонии по делу о госизмене, а США отпустили Артура Петрова, обвинявшегося в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании средств.