USD 1.7000
EUR 1.9719
RUB 2.0923
Подписаться на уведомления
Фронт вот-вот рухнет?!
Новость дня
Фронт вот-вот рухнет?!

Человек Путина анонсирует обмен заключенными с Америкой

14:14 287

Россия и США ведут переговоры о проведении нового обмена заключенными, сообщил в интервью Axios спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Американский чиновник подтвердил изданию Axios сведения о переговорах.

Дмитриев сообщил, что вопрос возможного обмена был поднят во время его поездки в Соединенные Штаты в конце октября. В обсуждениях принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и другие сотрудники американской администрации, уточнил источник Axios. По его словам, переговоры прошли конструктивно, однако соглашений достигнуто не было.

В апреле Россия и США уже обменивались заключенными в Абу-Даби: Москва освободила гражданку России и США Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам колонии по делу о госизмене, а США отпустили Артура Петрова, обвинявшегося в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании средств.

Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана обновлено
14:33 3875
Китайцы отказываются от российской нефти
Китайцы отказываются от российской нефти
14:24 240
Только вперед, Никол Пашинян!
Только вперед, Никол Пашинян! главная тема; все еще актуально
01:46 6982
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле фото; новость дополнена
14:13 488
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану наша аналитика
12:48 1986
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
13:42 429
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…»
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…» что пишет Forbes?
10:10 5030
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
12:33 1563
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались обновлено 13:50
13:50 2892
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 1615
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу обновлено 13:16
13:16 2355

ЭТО ВАЖНО

Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана обновлено
14:33 3875
Китайцы отказываются от российской нефти
Китайцы отказываются от российской нефти
14:24 240
Только вперед, Никол Пашинян!
Только вперед, Никол Пашинян! главная тема; все еще актуально
01:46 6982
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле фото; новость дополнена
14:13 488
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану наша аналитика
12:48 1986
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
13:42 429
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…»
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…» что пишет Forbes?
10:10 5030
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
12:33 1563
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались обновлено 13:50
13:50 2892
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 1615
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу обновлено 13:16
13:16 2355
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться