Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле

В Стамбуле состоялась двусторонняя встреча парламентских делегаций Азербайджана и Армении.

Встреча прошла в рамках 23-й осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ на основе соглашения, достигнутого в рамках переговоров между председателями парламентов Азербайджана и Армении 21 октября этого года в Женеве.

На встрече была отмечена положительная роль Вашингтонского саммита, проведен обмен мнениями о достигнутых соглашениях и дальнейших шагах по укреплению мира между Азербайджаном и Арменией, о важности поддержки этого процесса парламентами обеих стран.

В ходе беседы была затронута роль парламентов в мерах по укреплению доверия между двумя странами, а также подчеркнута важность конструктивного диалога между членами парламента в рамках международных организаций.