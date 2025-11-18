Китайцы отказываются от российской нефти

Крупные госкомпании Китая приостановили закупки российской нефти ESPO, на которую приходится основная часть морского экспорта из РФ в КНР, после введения Вашингтоном санкций против «Роснефти» и «Лукойла».

Избегать ее стали и некоторые частные переработчики, обычно более терпимые к рискам, после того как Евросоюз и Великобритания включили в черные списки НПЗ Shandong Yulong Petrochemical, который был крупным покупателем российской нефти. В совокупности это вызвало на китайском рынке нехарактерную для него тревогу, пишет Bloomberg.

По оценке Rystad Energy, в ноябре среднесуточный импорт российской нефти в Китай может упасть на 500 000–800 000 баррелей, или на две трети от обычного уровня. Из-за отказа китайских НПЗ принимать нефть ESPO в прежних объемах в регионе сформировался ее избыток, что давит на цены: сорт (с учетом транспортных расходов) сейчас предлагается со скидкой к эталонным маркам в $4 за баррель, тогда как в конце октября она составляла 50 центов, а ранее ESPO нередко продавался и вовсе с премией.

Появившийся страх – то, что отличает последние меры США от предыдущих ограничений, говорит Вандана Хари, основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights.

«Санкции США в отношении «Роснефти» и «Лукойла» могут в некоторой степени стать переломным моментом.

Они «могут иметь наиболее далеко идущие последствия для мировых рынков нефти» и несут в себе «риск значительного снижения» нефтедобычи в России, заявило в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА). По его данным, некупленная нефть остается на танкерах, которые используются в качестве плавучих хранилищ.