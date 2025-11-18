Биткоин обвалился

Во вторник, 18 ноября, биткоин впервые за семь месяцев упал ниже 90 тыс. долларов. Как пишет Reuters, чувствительная к рискам криптовалюта потеряла весь прирост 2025 года и сейчас упала почти на 30% с октябрьского пика в более 126 тыс. долларов.

Участники рынка считают, что на падение криптовалюты влияют сомнения относительно будущего снижения процентных ставок в США и колебания настроений на финансовых рынках после длительного роста.

Как пишет Bloomberg, из-за падения биткоина коллективные убытки несут инвесторы в американские биржевые фонды (ETF), которые дают прямой доступ к криптовалюте.

Криптовалюта биткоин достигла рекордного уровня в более 126 тыс. долларов 6 октября. 10 октября рынок криптовалют пережил один из самых масштабных обвалов из-за заявления президента США Дональда Трампа о введении дополнительной пошлины в размере 100% на товары из Китая и усиления контроля за экспортом программного обеспечения. 5 ноября биткоин потерял 7,4% и впервые с июня опустился ниже отметки в 100 тыс. долларов, что более чем на 20% ниже рекорда, достигнутого месяц назад.