Биткоин обвалился

14:36 1278

Во вторник, 18 ноября, биткоин впервые за семь месяцев упал ниже 90 тыс. долларов. Как пишет Reuters, чувствительная к рискам криптовалюта потеряла весь прирост 2025 года и сейчас упала почти на 30% с октябрьского пика в более 126 тыс. долларов.

Участники рынка считают, что на падение криптовалюты влияют сомнения относительно будущего снижения процентных ставок в США и колебания настроений на финансовых рынках после длительного роста.

Как пишет Bloomberg, из-за падения биткоина коллективные убытки несут инвесторы в американские биржевые фонды (ETF), которые дают прямой доступ к криптовалюте.

Криптовалюта биткоин достигла рекордного уровня в более 126 тыс. долларов 6 октября. 10 октября рынок криптовалют пережил один из самых масштабных обвалов из-за заявления президента США Дональда Трампа о введении дополнительной пошлины в размере 100% на товары из Китая и усиления контроля за экспортом программного обеспечения. 5 ноября биткоин потерял 7,4% и впервые с июня опустился ниже отметки в 100 тыс. долларов, что более чем на 20% ниже рекорда, достигнутого месяц назад.

Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались обновлено 13:50
13:50 4404
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана обновлено
14:33 4703
Китайцы отказываются от российской нефти
Китайцы отказываются от российской нефти
14:24 1308
Только вперед, Никол Пашинян!
Только вперед, Никол Пашинян! главная тема; все еще актуально
01:46 7333
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле фото; новость дополнена
14:13 1605
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану наша аналитика
12:48 2878
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
13:42 769
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…»
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…» что пишет Forbes?
10:10 5783
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
12:33 1943
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 1781
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу обновлено 13:16
13:16 2867

