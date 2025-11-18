USD 1.7000
Фронт вот-вот рухнет?!
Фронт вот-вот рухнет?!

Роналду едет в Белый дом

14:36 1221

Португальский футболист Криштиану Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча», встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 ноября, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, Роналду ранее хотел встретиться с 47-м президентом США. Нападающий не посещал страну с 2017 года, когда гражданка США Кэтрин Майорга обвинила его в изнасиловании в Лас-Вегасе.

Однако в 2019 году местная прокуратура признала обвинения необоснованными, а в 2023-м Роналду был оправдан после повторного иска, поданного в октябре того же года.

Португалец выступает за саудовский «Аль-Наср», а до этого играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались обновлено 13:50
13:50 4404
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана обновлено
14:33 4703
Китайцы отказываются от российской нефти
Китайцы отказываются от российской нефти
14:24 1308
Только вперед, Никол Пашинян!
Только вперед, Никол Пашинян! главная тема; все еще актуально
01:46 7333
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле фото; новость дополнена
14:13 1608
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану наша аналитика
12:48 2878
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
13:42 769
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…»
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…» что пишет Forbes?
10:10 5787
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
12:33 1943
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 1781
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу обновлено 13:16
13:16 2868

