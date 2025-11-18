Роналду едет в Белый дом

По данным источника, Роналду ранее хотел встретиться с 47-м президентом США. Нападающий не посещал страну с 2017 года, когда гражданка США Кэтрин Майорга обвинила его в изнасиловании в Лас-Вегасе.

Однако в 2019 году местная прокуратура признала обвинения необоснованными, а в 2023-м Роналду был оправдан после повторного иска, поданного в октябре того же года.

Португалец выступает за саудовский «Аль-Наср», а до этого играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».