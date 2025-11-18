США призвали Европу быть «более агрессивной»

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Европа должна занять «более агрессивную» позицию против России и начать использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

«Думаю, это (использование активов) ознаменует собой новый этап – более агрессивную Европу. Пора им начать действовать более решительно», – сказал Уитакер.

Постпред также полагает, что конфискация российских активов станет «значимым шагом» для поддержки Киева в предстоящие несколько лет.

Агентство отмечает, что ЕС сталкивается с трудностями при согласовании плана использования замороженных активов РФ в размере 170 млрд евро для поддержки кредитного финансирования Украины. Бельгия, где сосредоточена большая часть активов в финансовом депозитарии Euroclear, выразила опасения по поводу возможных судебных исков со стороны России и ответных санкций. Предполагалось, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на «репарационный кредит» Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что не участвует в дискуссиях по замороженным российским активам. Вместе с тем Трамп, министр финансов Скотт Бессент и министр энергетики Крис Райт отмечали, что Европе стоит усилить давление на Россию, чтобы добиться аналогичных шагов со стороны Вашингтона.