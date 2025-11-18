Главный банкир России: «Мы перегнули палку»

По словам Набиуллиной, количество жалоб на мошенничество серьезно упало.

«Надеюсь, это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства. Мы эту ситуацию с вами разруливали, первые признаки улучшения появились. Надеюсь, что эта проблема будет решена», — сказала глава Банка России в ходе конференции «Фокус на клиента».

Российские федеральные законы позволяют банкам блокировать карты или переводы со счетов клиентов в рамках борьбы с мошенничеством, а также при подозрении на отмывание нелегальных доходов и финансирование терроризма. В ряде случаев под блокировку попадают и добросовестные клиенты.