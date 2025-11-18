USD 1.7000
EUR 1.9719
RUB 2.0923
Подписаться на уведомления
Фронт вот-вот рухнет?!
Новость дня
Фронт вот-вот рухнет?!

Главный банкир России: «Мы перегнули палку»

15:15 1176

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что банки «перегнули палку», блокируя счета клиентов в рамках борьбы с мошенничеством.

По словам Набиуллиной, количество жалоб на мошенничество серьезно упало.

«Надеюсь, это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства. Мы эту ситуацию с вами разруливали, первые признаки улучшения появились. Надеюсь, что эта проблема будет решена», — сказала глава Банка России в ходе конференции «Фокус на клиента».

Российские федеральные законы позволяют банкам блокировать карты или переводы со счетов клиентов в рамках борьбы с мошенничеством, а также при подозрении на отмывание нелегальных доходов и финансирование терроризма. В ряде случаев под блокировку попадают и добросовестные клиенты.

Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались обновлено 13:50
13:50 4410
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана обновлено
14:33 4705
Китайцы отказываются от российской нефти
Китайцы отказываются от российской нефти
14:24 1310
Только вперед, Никол Пашинян!
Только вперед, Никол Пашинян! главная тема; все еще актуально
01:46 7334
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле фото; новость дополнена
14:13 1610
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану наша аналитика
12:48 2879
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
13:42 769
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…»
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…» что пишет Forbes?
10:10 5788
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
12:33 1944
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 1781
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу обновлено 13:16
13:16 2868

ЭТО ВАЖНО

Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались обновлено 13:50
13:50 4410
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана обновлено
14:33 4705
Китайцы отказываются от российской нефти
Китайцы отказываются от российской нефти
14:24 1310
Только вперед, Никол Пашинян!
Только вперед, Никол Пашинян! главная тема; все еще актуально
01:46 7334
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле фото; новость дополнена
14:13 1610
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану наша аналитика
12:48 2879
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
13:42 769
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…»
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…» что пишет Forbes?
10:10 5788
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
12:33 1944
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 1781
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу обновлено 13:16
13:16 2868
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться