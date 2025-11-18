Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готовится к возможной военной операции против Венесуэлы и свержения президента Николаса Мадуро, перебрасывая авианосец USS Gerald R. Ford в Карибский бассейн. Об этом сообщает The Hill.

«Если речь идет просто о незаконной торговле наркотиками, это одно. Но похоже, речь идет о свержении Мадуро. Зачем еще перебрасывать авианосную ударную группу Gerald R. Ford с европейского театра военных действий на Карибский бассейн?» — заявил Болтон.

Он подчеркнул, что Трамп «положил оружие на стол». «Вопрос в том, собирается ли он его использовать или нет», – добавил экс-советник.

Ранее сам президент допускал возможность переговоров с Мадуро. «Возможно, мы проведем некоторые переговоры с Мадуро и посмотрим, что из этого выйдет. Они хотели бы поговорить», – заявил американский лидер.

В свою очередь Мадуро обвинил Вашингтон в подготовке военного конфликта под предлогом борьбы с преступностью. По его словам, настоящей целью США является захват природных ресурсов страны и установление марионеточного правительства. «Хватит бесконечных войн. Хватит несправедливых войн. Больше никакой Ливии. Больше никакого Афганистана», – заявил венесуэльский лидер, призвав к прекращению политики военного давления.

12 ноября авианосная ударная группа во главе с крупнейшим авианосцем США Gerald R. Ford вошла в зону ответственности Южного командования ВС США, охватывающую Латинскую Америку и Карибский бассейн. На борту находятся более 4 тыс. военнослужащих, десятки ударных истребителей и боевых вертолетов, сообщили в пресс-службе ВМС США. Как отмечает The Guardian, это крупнейшее военное присутствие США в регионе за последние десятилетия. Авианосец присоединился к другим кораблям, атомной подводной лодке и самолетам, базирующимся в Пуэрто-Рико. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что цель присутствия американских сил – пресечение незаконного оборота наркотиков и ликвидация транснациональных преступных организаций.