Защита от SMS-бомбардировки: как наказать нарушителей в Азербайджане?

В Азербайджане тысячи граждан ежедневно сталкиваются с нежелательными звонками и SMS-рассылками рекламного характера. Однако многие не задумываются, что такие действия могут нарушать законодательство о защите персональных данных. Об этом в интервью haqqin.az рассказал адвокат Эльмар Сулейманов, комментируя юридические аспекты проблемы.

По словам юриста, телефонный номер является персональной информацией, как и имя, адрес или паспортные данные. В Азербайджане закон защищает его так же, как любую другую личную информацию. Он отметил, что нарушение законодательства о защите персональных данных в соответствии с статьей 375 Кодекса об административных правонарушениях включает не только утечку баз данных, но и сбор данных в незарегистрированных системах или нарушение правил хранения и уничтожения информации.

«Например, салоны красоты и фитнес-центры обязаны регистрировать электронные базы данных своих клиентов. В случае неисполнения этого требования им грозит штраф от 300 до 500 манатов. Также они обязаны удалять ваши данные и прекратить их обработку, если вы официально об этом попросите. Если этого не происходит — это снова нарушение.

Сулейманов также отметил, что одной из распространённых проблем остаются рекламные SMS-сообщения о скидках и акциях. Если вы не давали согласие на получение рекламы, использование вашего номера может быть квалифицировано как нарушение статьи 375. Закон также предусматривает возможность взыскания ущерба. Согласно статье 7.4 Закона о персональных данных, каждый может требовать компенсацию за материальный и моральный ущерб, если его данные были использованы без разрешения.

Размер компенсации определяется судом. Вы вправе знать, кто собирает, где хранит и для чего использует ваши данные. Если ваши данные использовались неправомерно, закон будет на вашей стороне», – добавил Сулейманов.