UNEC в Устойчивом рейтинге QS 2026 первый в стране

UNEC в очередной раз добился успеха в международном рейтинге.

Согласно «Рейтингу университетов мира», опубликованному QS (Quacquarelli Symonds), одним из самых престижных рейтинговых агентств в мире: на основе результатов Устойчивость 2026 (World University Rankings: Sustainability 2026), UNEC занимает 726-е место среди лучших университетов мира, 221-е место в Азии и 1-е место в Азербайджане.

В рейтинге принял участие 2001 университет из 108 стран мира. Оценка проводилась на основе показателей воздействия высших учебных заведений на окружающую среду, социальную ответственность и управленческую деятельность. UNEC поднялся на первое место по всем трем направлениям, став высшим учебным заведением страны с самыми высокими показателями в области устойчивого развития.

По индикатору «Влияние на окружающую среду» (Environmental Impact) UNEC занимает 563 место среди лучших университетов мира, 175 место в Азии, а в Азербайджане первое. По индикатору «Устойчивость окружающей среды» (Environmental Sustainability) UNEC, заняв 309 место, опередил многие ведущие университеты региона.

По показателю «Экологическое образование» (Environmental Education) UNEC занимает 586-е место в мире, по показателю «Трудоустройство и возможности развития» (Employability and Opportunities) - 714-е место в мире, по «Эффективному управлению» (Governance) - 615-е место в мире, 198-е место в Азии, 29-е место в Западной Азии и является ведущим университетом в Азербайджане.

Следует отметить, что в этом году UNEC добился ряда успехов в международных рейтингах THE и QS.

Таким образом, UNEC, впервые вошедший в рейтинг университетов мира Times Higher Education (THE), поднялся на 1-е место в Азербайджане, 1-е место на Южном Кавказе и 801-1000-е место в мире в этом престижном рейтинге. UNEC - единственный азербайджанский университет, вошедший в первую тысячу лучших университетов мира по версии рейтинга THE. Кроме того, он входит в число 20 университетов тюркоязычных стран, вошедших в первую тысячу этого же рейтинга.

Кроме того, в Рейтинге университетов мира (QS World University Rankings 2026) UNEC занял 801–850-е место среди лучших университетов мира.

В Международном рейтинге торговли QS MBA 2026 UNEC поднялся на первое место в Азербайджане и Кавказском регионе и на 56-е место в мире.

UNEC впервые в рейтинге QS MBA Rankings 2026 поднялся на 201-250 место в мире, на 70-е место в Европе и на 1-е место в Азербайджане.

https://www.topuniversities.com/sustainability-rankings?countries=az