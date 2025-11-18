USD 1.7000
EUR 1.9719
RUB 2.0923
Подписаться на уведомления
Фронт вот-вот рухнет?!
Новость дня
Фронт вот-вот рухнет?!

UNEC в Устойчивом рейтинге QS 2026 первый в стране

15:43 135

UNEC в очередной раз добился успеха в международном рейтинге.

Согласно «Рейтингу университетов мира», опубликованному QS (Quacquarelli Symonds), одним из самых престижных рейтинговых агентств в мире: на основе результатов Устойчивость 2026 (World University Rankings: Sustainability 2026), UNEC занимает 726-е место среди лучших университетов мира, 221-е место в Азии и 1-е место в Азербайджане.

В рейтинге принял участие 2001 университет из 108 стран мира. Оценка проводилась на основе показателей воздействия высших учебных заведений на окружающую среду, социальную ответственность и управленческую деятельность. UNEC поднялся на первое место по всем трем направлениям, став высшим учебным заведением страны с самыми высокими показателями в области устойчивого развития.

По индикатору «Влияние на окружающую среду» (Environmental Impact) UNEC занимает 563 место среди лучших университетов мира, 175 место в Азии, а в Азербайджане первое.  По индикатору «Устойчивость окружающей среды» (Environmental Sustainability) UNEC, заняв 309 место, опередил многие ведущие университеты региона.

По показателю «Экологическое образование» (Environmental Education) UNEC занимает 586-е место в мире, по показателю «Трудоустройство и возможности развития» (Employability and Opportunities) - 714-е место в мире, по «Эффективному управлению» (Governance) - 615-е место в мире, 198-е место в Азии, 29-е место в Западной Азии и является ведущим университетом в Азербайджане.

Следует отметить, что в этом году UNEC добился ряда успехов в международных рейтингах THE и QS.

Таким образом, UNEC, впервые вошедший в рейтинг университетов мира Times Higher Education (THE), поднялся на 1-е место в Азербайджане, 1-е место на Южном Кавказе и 801-1000-е место в мире в этом престижном рейтинге. UNEC - единственный азербайджанский университет, вошедший в первую тысячу лучших университетов мира по версии рейтинга THE. Кроме того, он входит в число 20 университетов тюркоязычных стран, вошедших в первую тысячу этого же рейтинга.

Кроме того, в Рейтинге университетов мира (QS World University Rankings 2026) UNEC занял 801–850-е место среди лучших университетов мира.

В Международном рейтинге торговли QS MBA 2026 UNEC поднялся на первое место в Азербайджане и Кавказском регионе и на 56-е место в мире.

UNEC впервые в рейтинге QS MBA Rankings 2026 поднялся на 201-250 место в мире, на 70-е место в Европе и на 1-е место в Азербайджане.

https://www.topuniversities.com/sustainability-rankings?countries=az

Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались обновлено 13:50
13:50 4413
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана обновлено
14:33 4706
Китайцы отказываются от российской нефти
Китайцы отказываются от российской нефти
14:24 1312
Только вперед, Никол Пашинян!
Только вперед, Никол Пашинян! главная тема; все еще актуально
01:46 7334
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле фото; новость дополнена
14:13 1614
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану наша аналитика
12:48 2881
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
13:42 769
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…»
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…» что пишет Forbes?
10:10 5789
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
12:33 1945
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 1781
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу обновлено 13:16
13:16 2868

ЭТО ВАЖНО

Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались обновлено 13:50
13:50 4413
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана обновлено
14:33 4706
Китайцы отказываются от российской нефти
Китайцы отказываются от российской нефти
14:24 1312
Только вперед, Никол Пашинян!
Только вперед, Никол Пашинян! главная тема; все еще актуально
01:46 7334
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле фото; новость дополнена
14:13 1614
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану наша аналитика
12:48 2881
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
13:42 769
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…»
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…» что пишет Forbes?
10:10 5789
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
12:33 1945
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 1781
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу обновлено 13:16
13:16 2868
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться