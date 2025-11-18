USD 1.7000
Украинские депутаты сорвали отставку министров

Заседание Верховной Рады, на котором планировалось обсудить отставку министра энергетики Германа Галущенко и министра юстиции Светланы Гринчук, сорвалось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию заседания.

Работа парламента была остановлена после того, как несколько депутатов заблокировали трибуну, требуя принять «реальные кадровые решения».

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что голосование за отставку Галущенко и Гринчук было запланировано на вторник, однако после блокирования спикер сначала объявил перерыв, а затем заседание полностью закрыли.

Фракция «Европейская солидарность» заявила, что не будет поддерживать увольнение министров до рассмотрения вопроса о полной отставке правительства. Ее представители, в том числе Петр Порошенко, заблокировали трибуну, скандируя: «Правительство – вон».

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении коррупционной схемы в «Энергоатоме», к которой, по материалам следствия, могли быть причастны высокопоставленные чиновники. В обнародованных НАБУ пленках фигурирует министр юстиции Герман Галущенко.

Следствие установило, что участники схемы требовали взятки от контрагентов «Энергоатома» и организовали офис для отмывания денег. После публикации информации Галущенко был отстранен от исполнения обязанностей. Кроме того, он подал в отставку с поста министра юстиции, а заявление об увольнении подала и министр энергетики Светлана Гринчук. Президент Украины уже исключил обоих чиновников из состава Совета национальной безопасности и обороны.

