Сбой в работе Cloudflare обрушил интернет по всему миру

В работе сервиса Cloudflare произошел сбой по всему миру. Об этом свидетельствуют данные порталов, отслеживающих работу популярных веб-ресурсов.

Пик жалоб пользователей, согласно данным мониторинга, пришелся на 15:45, когда количество обращений резко возросло по всей стране. Проблемы выражались в невозможности загрузки веб-сайтов, доступа к серверам и полной недоступности множества интернет-ресурсов, использующих эту инфраструктуру.

Американская компания Cloudflare специализируется на услугах CDN, защите от DDoS-атак, обеспечении безопасного доступа к веб-ресурсам и предоставлении DNS-серверов. Ее сервисы функционируют в качестве обратного прокси, а главный офис расположен в Сан-Франциско.