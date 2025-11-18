USD 1.7000
Сбой в работе Cloudflare обрушил интернет по всему миру

16:15 323

В работе сервиса Cloudflare произошел сбой по всему миру. Об этом свидетельствуют данные порталов, отслеживающих работу популярных веб-ресурсов.

Пик жалоб пользователей, согласно данным мониторинга, пришелся на 15:45, когда количество обращений резко возросло по всей стране. Проблемы выражались в невозможности загрузки веб-сайтов, доступа к серверам и полной недоступности множества интернет-ресурсов, использующих эту инфраструктуру.

Американская компания Cloudflare специализируется на услугах CDN, защите от DDoS-атак, обеспечении безопасного доступа к веб-ресурсам и предоставлении DNS-серверов. Ее сервисы функционируют в качестве обратного прокси, а главный офис расположен в Сан-Франциско.

Cloudflare официально сообщила, что ее глобальная сеть столкнулась с техническими проблемами. Компания заявила, что знает о сбое и проводит расследование инцидента, который «может затрагивать большое количество клиентов по всему миру».

В сообщении, опубликованном на странице системного статуса, отмечается, что подробности будут предоставлены позже, по мере появления новой информации.

Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались
Приедут Зеленский и Уиткофф, а россияне отказались обновлено 13:50
13:50 4416
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана
Большой финал на Исламиаде! Хасрат Джафаров против победителя Олимпиады и чемпиона мира из Ирана обновлено
14:33 4706
Китайцы отказываются от российской нефти
Китайцы отказываются от российской нефти
14:24 1314
Только вперед, Никол Пашинян!
Только вперед, Никол Пашинян! главная тема; все еще актуально
01:46 7334
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле
Азербайджанские и армянские депутаты встретились в Стамбуле фото; новость дополнена
14:13 1616
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану
Ось Индии с США: угроза и Азербайджану наша аналитика
12:48 2881
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
Соратник Эрдогана предложил показать суд над Имамоглу в прямом эфире
13:42 769
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…»
«Если Азербайджан закупит эти ракеты у Китая…» что пишет Forbes?
10:10 5791
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
Верховный суд отказал Бахтияру Гаджиеву
12:33 1945
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего
Народ хочет свергнуть Маркоса-младшего. Как и Маркоса-старшего наш комментарий
11:27 1781
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу
Резолюция Совбеза ООН: Нетаньяху аплодирует Трампу обновлено 13:16
13:16 2870

