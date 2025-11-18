Переводы между почти 10 миллионами карт Birbank являются безлимитными и бесплатными

Будучи одним из первых создателей инновационных решений на локальном финансовом рынке, Kapital Bank предлагает миллионам своих клиентов широкие цифровые возможности. Особенно в направлении переводов банк занимает ведущие позиции, полностью отвечая ожиданиям пользователей. Так, переводы с почти 10 миллионов карт, принадлежащих банку, на карты Birbank осуществляются полностью безлимитно и без комиссии. Это означает, что держатели карт Birbank могут отправлять средства со своих карт на карты Birbank в любом объеме и без каких-либо ограничений. Пользователи, совершающие переводы на карты других местных банков, также имеют возможность переводить до 10 000 манатов своих средств без комиссии.

Отметим, что в зависимости от поведения клиента для части пользователей могут применяться индивидуальные лимиты. Такие клиенты могут ознакомиться с подробной информацией в своих личных кабинетах в мобильном приложении Birbank. Для этого необходимо зайти в приложение, выбрать карту и перейти в раздел «Лимиты расходов», где отображается персональный лимит. Клиенты, которые не получили SMS или уведомление в приложении Birbank, могут продолжать пользоваться преимуществами карты в прежнем режиме.

Кроме того, сеть из 1190 банкоматов Kapital Bank/Birbank, расположенных по всей стране, обеспечивает клиентам широкую финансовую доступность. Банкоматы с функцией внесения наличных позволяют пользователям Birbank пополнять счет безлимитно и без комиссии.

Также держатели рассрочки Birbank taksit получают двойный бонус по линии НДС при оплате через QR, возможность рассрочки до 24 месяцев, опцию снятия наличных при разовых платежах, а также льготный период до 63 дней для переводов. Кредитная карта Birbank Star, обладающая множеством преимуществ, предоставляет своему владельцу финансовую свободу: расплачиваясь ею, пользователь может вернуть потраченную сумму в течение месяца и не платить никаких дополнительных комиссий.

Приобрести карты Birbank можно на сайте birbank.az, в ряде супермаркетов, в приложении Wolt, в магазинах-партнерах и на специальных стендах в торговых центрах, после чего активировать их в приложении Birbank.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 118 филиалов и 53 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.