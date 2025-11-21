Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских»

Доведение американского мирного плана до формата, приемлемого для Украины, может потребовать «нескольких месяцев кропотливых переговоров». Об этом газете The Washington Post сообщил источник.
«Даже если бы (президент Украины Владимир) Зеленский и выразил готовность подписать документ, сделать это он бы не смог, поскольку для этого отсутствуют политические основания», – полагает собеседник газеты.
По его словам, в представленном США плане содержится «много бесперспективных предложений». «Очевидно, что это пророссийская сделка, написанная (спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом) Дмитриевым и (спецпосланником американского президента Стивеном) Уиткоффом», – заявил источник.
Издание при этом, ссылаясь на официальных лиц, пожелавших остаться неназванными, отмечает, что в продвижении своего плана урегулирования конфликта между РФ и Украиной Вашингтон использует тактику «хорошего и плохого полицейских».
Роль «жесткого» переговорщика, по данным газеты, выполняет Стив Уиткофф. «Мягкую» линию, как утверждает источник, ведет министр армии США Дэн Дрисколл, который накануне провел встречи в Киеве с украинским руководством.
«Кажется, что США разделили команды между Уиткоффом и Дрисколлом, чтобы играть в хорошего и плохого полицейского: один оказывает давление, другой пытается сказать – давайте вместе доработаем (план)», – отмечает издание.
Собеседник газеты сравнил план с сырьевой сделкой между Вашингтоном и Киевом, которую, по его словам, согласовывали и меняли в течение трех месяцев, прежде чем подписать.
«Но это [мирное] соглашение заключается между США, Украиной, Россией и Европой, поэтому я думаю, что на переговоры уйдет около 12 месяцев. Я считаю, что это начало, а не конец мирного процесса», — добавил источник издания.
По данным СМИ, Трамп хочет, чтобы Украина подписала рамочное соглашение с Россией к 27 ноября. США угрожают прекратить поставки оружия Украине, если она не подпишет мирный план, сообщил Reuters.
Киев сталкивается с большим давлением со стороны Вашингтона, чтобы согласиться на рамки так называемого мирного соглашения с РФ, заключенного при посредничестве США, чем во время предыдущих переговоров. Штаты угрожают прекратить поставки оружия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что во время недавней поездки в США действительно обсуждал предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план. Однако, по его словам, Украина пока не согласилась на предложенные условия, и переговоры продолжаются.
По словам Умерова, его задача во время визита носила технический характер — организация встреч и подготовка диалога между сторонами. Он подчеркнул, что не давал никаких оценок и не согласовывал пункты плана, так как это не входит в его полномочия. Умеров отметил, что непосредственные переговоры ведет президент Украины, который накануне провел разговор с американской делегацией, уполномоченной Дональдом Трампом, а техническая работа продолжается уже в Киеве. «Мы внимательно изучаем все предложения партнеров, ожидая столь же корректного отношения к украинской позиции», — заявил он.
Секретарь СНБО также опроверг утверждения иностранных СМИ о том, что по требованию Украины из проекта плана был исключен пункт о проверке предоставленной международной помощи. По его словам, подобные публикации не соответствуют действительности и основаны на непроверенной информации. Умеров подчеркнул, что Украина прорабатывает предложения партнеров в соответствии с неизменными принципами — суверенитет, безопасность людей и справедливый мир.
Мирный план президента США Дональда Трампа по завершению войны между Украиной и Россией впервые предусматривает гарантии безопасности, основанные на статье 5 Устава НАТО.
Согласно данным Axios, это означает, что США и европейские союзники будут рассматривать новое нападение на Украину как угрозу всему «трансатлантическому сообществу». Основной документ из 28 пунктов, переданный Зеленскому министром армии США Дэном Дрисколлом, включает формулировку о предоставлении Украине «надежных гарантий безопасности», однако параллельно Вашингтон передал Киеву отдельный проект соглашения с подробными условиями.
В документе говорится, что любое «значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение» России против Украины будет расцениваться как угроза трансатлантической безопасности. После консультаций с Украиной, НАТО и европейскими партнерами президент США определит меры по восстановлению стабильности, включая возможное применение вооруженной силы, разведывательную поддержку, техническую помощь, а также экономические и дипломатические шаги. Нарушения условий будет оценивать совместный механизм при участии НАТО и Украины.
Гарантии вводятся сроком на 10 лет с возможностью продления, а контроль обеспечит мониторинговая комиссия под руководством европейских партнеров при участии США. В проекте предусмотрены строки для подписей Украины, США, ЕС, НАТО и России. В Белом доме отметили, что Москва проинформирована о документе, но неизвестно, потребуется ли подпись президента России. Представитель Трампа Стив Уиткофф ранее обсуждал проект с советником Зеленского по нацбезопасности Рустемом Умеровым, а затем документ был передан Киеву в письменной форме. Axios подчеркивает, что план может вызвать недовольство среди сторонников курса «Америка прежде всего», поскольку предполагает обязательства США защищать Украину в случае новой войны.
При этом Украина внесла существенные изменения в один из 28 пунктов проекта, сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Первоначальная версия предусматривала проверку всей международной помощи, полученной Украиной, вероятно, для предотвращения возможной коррупции. В пересмотренной редакции требование проверки было исключено, а вместо него указано, что все стороны получат «полную амнистию за свои действия во время войны». Американские чиновники заявили, что продолжают согласовывать условия с Киевом.
Пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт сообщила, что Рустем Умеров одобрил «большую часть плана» на переговорах. По данным WSJ, европейские лидеры готовят собственное встречное предложение о завершении войны, которое, как отмечается, более выгодно Украине. Однако Киев пока не взял на себя обязательство поддержать его, хотя Европа рассчитывает представить окончательную версию в ближайшие дни.