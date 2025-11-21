Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских»

Доведение американского мирного плана до формата, приемлемого для Украины, может потребовать «нескольких месяцев кропотливых переговоров». Об этом газете The Washington Post сообщил источник.

Нужны месяцы, чтобы привести мирный план США к формату, приемлемому для Украины, заявил источник The Washington Post.

«Даже если бы Зеленский захотел его подписать, он бы не смог, потому что для этого нет политической основы. Там много несостыковок. Очевидно, что это пророссийская сделка, написанная (cпецпредставителем президента России Кириллом) Дмитриевым и (спецпредставителем президента США Стивом) Уиткоффом», — заявил источник WP, знакомый с мирным планом США. Собеседник газеты сравнил план с сырьевой сделкой между Вашингтоном и Киевом, которую, по его словам, согласовывали и меняли в течение трех месяцев, прежде чем подписать. «Но это [мирное] соглашение заключается между США, Украиной, Россией и Европой, поэтому я думаю, что на переговоры уйдет около 12 месяцев. Я считаю, что это начало, а не конец мирного процесса», — добавил источник издания. По данным СМИ, Трамп хочет, чтобы Украина подписала рамочное соглашение с Россией к 27 ноября. США угрожают прекратить поставки оружия Украине, если она не подпишет мирный план, сообщил Reuters.

*** 17:13 Киев сталкивается с большим давлением со стороны Вашингтона, чтобы согласиться на рамки так называемого мирного соглашения с РФ, заключенного при посредничестве США, чем во время предыдущих переговоров. Штаты угрожают прекратить поставки оружия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

*** 11:41 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что во время недавней поездки в США действительно обсуждал предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план. Однако, по его словам, Украина пока не согласилась на предложенные условия, и переговоры продолжаются. По словам Умерова, его задача во время визита носила технический характер — организация встреч и подготовка диалога между сторонами. Он подчеркнул, что не давал никаких оценок и не согласовывал пункты плана, так как это не входит в его полномочия. Умеров отметил, что непосредственные переговоры ведет президент Украины, который накануне провел разговор с американской делегацией, уполномоченной Дональдом Трампом, а техническая работа продолжается уже в Киеве. «Мы внимательно изучаем все предложения партнеров, ожидая столь же корректного отношения к украинской позиции», — заявил он. Секретарь СНБО также опроверг утверждения иностранных СМИ о том, что по требованию Украины из проекта плана был исключен пункт о проверке предоставленной международной помощи. По его словам, подобные публикации не соответствуют действительности и основаны на непроверенной информации. Умеров подчеркнул, что Украина прорабатывает предложения партнеров в соответствии с неизменными принципами — суверенитет, безопасность людей и справедливый мир.

*** 10:24 Мирный план президента США Дональда Трампа по завершению войны между Украиной и Россией впервые предусматривает гарантии безопасности, основанные на статье 5 Устава НАТО.