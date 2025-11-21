Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК

USD 1.7000
обновлено 17:50
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
17:50 1787

Парламентская комиссия по национальной солидарности, братству и демократии Турции приняла решение отправить депутатов на остров Имралы, где в тюрьме содержится лидер Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан.

Отмечается, что из 53 депутатов 32 высказались за, 30 - против, еще трое воздержались. 

*** 17:28

Парламентская комиссия по национальной солидарности, братству и демократии Турции собралась в 14:00 по турецкому времени (15:00 по бакинскому времени) для обсуждения возможной поездки на Имралы.

После начала заседания руководитель фракции Республиканской народной партии (CHP), депутат Мурат Эмир, заявил, что партия не направит своих представителей на Имралы для встречи с лидером РПК Абдуллой Оджаланом. Партия DEM резко раскритиковала это решение. Отмечается, что CHP и предшественник DEM — HDP — сотрудничали на последних трех выборах: на президентских и на муниципальных (дважды).

Тем временем Партия националистического движения (MHP) потребовала провести открытое голосование по вопросу поездки на Имралы. Председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш, который вел заседание, подчеркнул необходимость его проведения в закрытом формате. Голосами АКП, MHP и DEM было принято решение провести заседание в закрытом режиме. После принятия решения фракция CHP покинула зал.

В открытой части заседания также поступило предложение установить связь с островом Имралы по видеоконференции. CHP, DSP и исламисткая прокурдская Hüda-Par выступили против отправки делегации на остров, предложив вместо этого воспользоваться техническими средствами связи.

Партия справедливости и развития (AKP), MHP, DEM, а также DEVA, Партия счастья (Saadet) и Партия будущего (Gelecek), объединенные в группу «Новый путь», поддержали поездку на Имралы. Их голосов достаточно для одобрения предложения.

*** 12:46 

Турецкая парламентская Комиссия национальной солидарности, братства и демократии сегодня обсудит вопрос о возможной поездке депутатов на остров Имралы для встречи с лидером Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллой Оджаланом.

Заседание начнется в 14:00 по местному времени. По информации из парламента, правящая Партия справедливости и развития склоняется к поддержке поездки. Основная оппозиционная сила - Народно-республиканская партия (CHP) объявит свою позицию в течение дня. Ультраправая Партия националистического движения (MHP) считается одним из инициаторов возможной встречи.

Обсуждение оценивается как одно из наиболее значимых заседаний комиссии, созданной в рамках процесса «Турция без терроризма». Ожидается, что заседание пройдет в закрытом формате.

В политических кругах также обсуждается, будет ли проведено голосование по вопросу поездки. Заместитель председателя МНР Фети Йылдыз заявил, что решение может быть принято простым большинством — 26 голосами из 51. В правящей ПСР, однако, считают голосование необязательным. По словам представителей партии, комиссия ранее уже проводила слушания без голосований. Несколько депутатов CHP придерживаются аналогичной позиции.

Источники, отмечающие общественную чувствительность вопроса, сообщают о высокой вероятности того, что голосование не состоится. По их данным, против проведения голосования, за исключением МНР, выступают все парламентские партии.

В состав комиссии входят 22 представителя АКП, 11 — НРП, 5 — партии Dem, 4 — МНР, 3 — фракции «Новый путь», а также по одному представителю от Исламистской курдской партии Hür Dava Partisi, Демократической левой партии, Демократической партии, Новой партии благоденствия и других.

В случае принятия решения о поездке состав делегации станет отдельным предметом обсуждения. Как сообщают источники haqqin.az из Анкары, рассматривается вариант отправки группы из четырех–пяти депутатов.

Ранее против возможной поездки на Имралы выступил ряд националистических оппозиционных партий. 20 ноября лидер партии İYİ Мусават Дервишоглу направил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с просьбой отменить рассмотрение вопроса о поездке.

ЭТО ВАЖНО

