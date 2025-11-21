Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК

Отмечается, что из 53 депутатов 32 высказались за, 30 - против, еще трое воздержались.

Парламентская комиссия по национальной солидарности, братству и демократии Турции приняла решение отправить депутатов на остров Имралы, где в тюрьме содержится лидер Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан.

Парламентская комиссия по национальной солидарности, братству и демократии Турции собралась в 14:00 по турецкому времени (15:00 по бакинскому времени) для обсуждения возможной поездки на Имралы.

После начала заседания руководитель фракции Республиканской народной партии (CHP), депутат Мурат Эмир, заявил, что партия не направит своих представителей на Имралы для встречи с лидером РПК Абдуллой Оджаланом. Партия DEM резко раскритиковала это решение. Отмечается, что CHP и предшественник DEM — HDP — сотрудничали на последних трех выборах: на президентских и на муниципальных (дважды).

Тем временем Партия националистического движения (MHP) потребовала провести открытое голосование по вопросу поездки на Имралы. Председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш, который вел заседание, подчеркнул необходимость его проведения в закрытом формате. Голосами АКП, MHP и DEM было принято решение провести заседание в закрытом режиме. После принятия решения фракция CHP покинула зал.

В открытой части заседания также поступило предложение установить связь с островом Имралы по видеоконференции. CHP, DSP и исламисткая прокурдская Hüda-Par выступили против отправки делегации на остров, предложив вместо этого воспользоваться техническими средствами связи.

Партия справедливости и развития (AKP), MHP, DEM, а также DEVA, Партия счастья (Saadet) и Партия будущего (Gelecek), объединенные в группу «Новый путь», поддержали поездку на Имралы. Их голосов достаточно для одобрения предложения.