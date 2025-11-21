USD 1.7000
Обнародован второй план США по капитуляции Украины
Обнародован второй план США по капитуляции Украины

Зеленский и европейцы о плане Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отклоняют ключевые элементы «мирного плана» США по завершению войны России против Украины, сообщает Bloomberg.

Во время телефонного разговора лидеры договорились, что Вооруженные силы Украины должны оставаться способными защищать суверенитет страны, а нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой для любых мирных переговоров.

Позже Зеленский рассказал об итогах переговоров с европейскими лидерами: «Ценим усилия США, президента (США Дональда) Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный и достойный мир. Скоординировали следующие шаги и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе», - подчеркнул украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источника, политики обсуждают проект нового мирного плана по прекращению войны в Украине.

Также сообщалось, что европейские лидеры планируют завтра провести экстренное совещание на саммите G20 в ЮАР для обсуждения мирного плана США.

По сообщению The Guardian, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также может очень скоро поговорить с Зеленским.

При этом на брифинге Европейской комиссии подчеркнули, что Евросоюз не был официально уведомлен о подготовке плана Соединенных Штатов и России по завершению войны в Украине до его обнародования.

Мирный план имеет 28 пунктов. Белый дом заявляет, что план поддерживает президент Дональд Трамп и считает его приемлемым для обеих сторон (России и Украины – ред.).

Европейские лидеры уже назвали план Трампа «капитуляцией Украины» из-за отсутствия реальных уступок России и готовят свой вариант относительно шагов для урегулирования российско-украинской войны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил намеченные на пятницу мероприятия со своим участием и проведет срочные телефонные переговоры, посвященные урегулированию конфликта в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники, конкретно у него запланированы разговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации газеты, общественность будет проинформирована о содержании звонков «только по согласованию с партнерами».

Другие европейские лидеры также планируют завтра провести экстренное совещание на саммите G20 в ЮАР для обсуждения мирного плана США по Украине, пишет Bloomberg.

Совещание пройдет в формате телефонного разговора, в нем будут участвовать канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер.

К встрече собирается присоединиться президент Финляндии Александр Стубб.

Саммит лидеров стран G20 пройдет с 20 по 24 ноября в Йоханнесбурге Южно-Африканской Республики (ЮАР).

