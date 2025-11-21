В Тернополе число погибших из-за обстрела многоэтажки возросло до 31

В Тернополе (Украина) спасатели продолжают аварийно-розыскные работы на месте разрушенного дома, пострадавшего в результате обстрелов со стороны российской армии. Число погибших по состоянию на 12:00 (14:00 по бакинскому времени) 21 ноября возросло до 31 человека, среди них шестеро детей. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Спасатели извлекли из-под завалов тела еще трех человек — женщины и двоих детей. Работы не останавливаются с момента обстрела, и все экстренные службы продолжают действовать в непрерывном режиме.

По данным правоохранителей, пострадали 94 человека, в том числе 18 детей. На месте работают полицейские-психологи и специалисты других служб, которые оказывают гражданам экстренную психологическую помощь.

Параллельно идет идентификация погибших. Правоохранители и спасательные подразделения продолжают поиск людей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести.

Экстренные службы отмечают, что работы будут продолжаться до тех пор, пока не будут завершены все процедуры по поиску и документированию последствий обстрела.

Напомним, в ночь на 19 ноября российские войска совершили серию ударов по западным регионам Украины, в частности, по Тернополю и Львовской области.