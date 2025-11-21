USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Обнародован второй план США по капитуляции Украины
Новость дня
Обнародован второй план США по капитуляции Украины

Kapital Bank провел в Гяндже обучающие мероприятия по кибербезопасности

16:01 269

Представители Kapital Bank провели в Гяндже обучающие сессии по кибербезопасности для профессорско-преподавательского состава и студентов трех высших учебных заведений: Гянджинского государственного университета, Азербайджанского технологического университета и Азербайджанского государственного аграрного университета. Мероприятия прошли в рамках кампании «Остановись, подумай, уточни».

В рамках тренингов выступили заместитель директора Департамента безопасности Kapital Bank Эмиль Гасымов, руководитель отдела расследования мошенничества и цифровых операций Насиб Сулейманов и директор Гянджинского филиала Вугар Пашаев, которые подробно рассказали о видах кибермошенничества, реальных случаях, методах защиты и мерах безопасности банка.

Представители банка также обсудили недавние случаи мошенничества, отметив, что злоумышленники часто используют эмоциональное состояние граждан. В ряде случаев наблюдались попытки обмана через телефонные звонки и различные социальные сети. Основной совет экспертов заключался в том, чтобы при любом подозрительном звонке или предложении остановиться, подумать и обязательно уточнить информацию.

Также граждане были проинформированы о том, что передача пластиковых карт третьим лицам недопустима. Представители банка отметили, что передача данных банковской карты создает прямые возможности для мошенничества, и подчеркнули, что каждый может защитить себя, соблюдая простые правила кибергигиены. По завершении всех трех тренингов прошла интерактивная сессия вопросов и ответов, в ходе которой были обсуждены реальные случаи мошенничества, с которыми аудитория сталкивается в повседневной жизни, и представители банка подробно ответили на все вопросы.

Напомним, в рамках кампании «Остановись, подумай, уточни» Kapital Bank, помимо тренингов, активно повышает информированность граждан, публикуя в средствах массовой информации пресс-релизы по вопросам кибербезопасности и размещая в социальных сетях видеоролики и постеры для широкой аудитории.

Отметим, что наряду с мерами безопасности, реализуемыми финансовыми учреждениями, каждому крайне важно быть внимательным к кибермошенничеству, защищать свои личные счета и не передавать свои персональные данные или банковские карты другим лицам. Указанные на карте 16-значный PAN-номер, 3-значный CVV-код на ее оборотной стороне, а также одноразовый 4-значный OTP-код, отправляемый на мобильный номер владельца, принадлежат исключительно держателю карты и не должны никому сообщаться. Важно помнить, что ни один сотрудник банка не будет звонить клиенту с аккаунта в социальной сети или с иностранного номера.

Проверить, действительно ли звонящий представляет себя сотрудником Kapital Bank, очень просто. Клиент может попросить абонента отправить подтверждающее сообщение, удостоверяющее его личность как работника банка. Если звонящий действительно является сотрудником, в мобильном приложении Birbank клиент получит соответствующее уведомление. В уведомлении говорится: «Уважаемый пользователь Birbank, подтверждаем, что лицо, предлагающее вам банковский продукт, является сотрудником нашего банка. Благодарим вас за доверие».

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 115 филиалов и 50 отделений по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025
Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025 Итог: 59 медалей; фото, обновлено 17:56
17:56 1201
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие наш комментарий; все еще актуально
12:19 4995
Украинский военный заявил о потере Покровска
Украинский военный заявил о потере Покровска
17:41 1085
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК обновлено 17:50
17:50 1789
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских»
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских» обновлено 18:21
18:21 6468
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
17:04 837
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
15:34 3423
Зеленский и европейцы о плане Трампа
Зеленский и европейцы о плане Трампа ОБНОВЛЕНО 17:01
17:01 2617
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться новость дополнена
15:57 1175
Армяне прилетели в Баку
Армяне прилетели в Баку обновлено 15:28
15:28 6056
Капитуляция загнанного Зеленского?
Капитуляция загнанного Зеленского? наша аналитика
13:04 5273

ЭТО ВАЖНО

Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025
Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025 Итог: 59 медалей; фото, обновлено 17:56
17:56 1201
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие наш комментарий; все еще актуально
12:19 4995
Украинский военный заявил о потере Покровска
Украинский военный заявил о потере Покровска
17:41 1085
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК обновлено 17:50
17:50 1789
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских»
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских» обновлено 18:21
18:21 6468
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
17:04 837
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
15:34 3423
Зеленский и европейцы о плане Трампа
Зеленский и европейцы о плане Трампа ОБНОВЛЕНО 17:01
17:01 2617
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться новость дополнена
15:57 1175
Армяне прилетели в Баку
Армяне прилетели в Баку обновлено 15:28
15:28 6056
Капитуляция загнанного Зеленского?
Капитуляция загнанного Зеленского? наша аналитика
13:04 5273
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться