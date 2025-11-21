Kapital Bank провел в Гяндже обучающие мероприятия по кибербезопасности

Представители Kapital Bank провели в Гяндже обучающие сессии по кибербезопасности для профессорско-преподавательского состава и студентов трех высших учебных заведений: Гянджинского государственного университета, Азербайджанского технологического университета и Азербайджанского государственного аграрного университета. Мероприятия прошли в рамках кампании «Остановись, подумай, уточни».

В рамках тренингов выступили заместитель директора Департамента безопасности Kapital Bank Эмиль Гасымов, руководитель отдела расследования мошенничества и цифровых операций Насиб Сулейманов и директор Гянджинского филиала Вугар Пашаев, которые подробно рассказали о видах кибермошенничества, реальных случаях, методах защиты и мерах безопасности банка.

Представители банка также обсудили недавние случаи мошенничества, отметив, что злоумышленники часто используют эмоциональное состояние граждан. В ряде случаев наблюдались попытки обмана через телефонные звонки и различные социальные сети. Основной совет экспертов заключался в том, чтобы при любом подозрительном звонке или предложении остановиться, подумать и обязательно уточнить информацию.

Также граждане были проинформированы о том, что передача пластиковых карт третьим лицам недопустима. Представители банка отметили, что передача данных банковской карты создает прямые возможности для мошенничества, и подчеркнули, что каждый может защитить себя, соблюдая простые правила кибергигиены. По завершении всех трех тренингов прошла интерактивная сессия вопросов и ответов, в ходе которой были обсуждены реальные случаи мошенничества, с которыми аудитория сталкивается в повседневной жизни, и представители банка подробно ответили на все вопросы.

Напомним, в рамках кампании «Остановись, подумай, уточни» Kapital Bank, помимо тренингов, активно повышает информированность граждан, публикуя в средствах массовой информации пресс-релизы по вопросам кибербезопасности и размещая в социальных сетях видеоролики и постеры для широкой аудитории.

Отметим, что наряду с мерами безопасности, реализуемыми финансовыми учреждениями, каждому крайне важно быть внимательным к кибермошенничеству, защищать свои личные счета и не передавать свои персональные данные или банковские карты другим лицам. Указанные на карте 16-значный PAN-номер, 3-значный CVV-код на ее оборотной стороне, а также одноразовый 4-значный OTP-код, отправляемый на мобильный номер владельца, принадлежат исключительно держателю карты и не должны никому сообщаться. Важно помнить, что ни один сотрудник банка не будет звонить клиенту с аккаунта в социальной сети или с иностранного номера.

Проверить, действительно ли звонящий представляет себя сотрудником Kapital Bank, очень просто. Клиент может попросить абонента отправить подтверждающее сообщение, удостоверяющее его личность как работника банка. Если звонящий действительно является сотрудником, в мобильном приложении Birbank клиент получит соответствующее уведомление. В уведомлении говорится: «Уважаемый пользователь Birbank, подтверждаем, что лицо, предлагающее вам банковский продукт, является сотрудником нашего банка. Благодарим вас за доверие».

