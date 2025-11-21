Экспорт авто из Грузии в Азербайджан резко снизился

В январе–октябре текущего года Грузия экспортировала в Азербайджан 6 771 автомобиль общей стоимостью $181 млн.

Согласно данным Национального статистического управления Грузии, объем поставок сократился на 29% в стоимостном выражении и на 40% в количественном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на снижение показателей, Азербайджан сохраняет 3-е место среди стран-импортеров грузинских автомобилей. В целом за отчетный период Грузия экспортировала 92 713 автомобилей на сумму в $2,287 млрд, что на 14% больше, чем годом ранее.