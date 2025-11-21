USD 1.7000
Обнародован второй план США по капитуляции Украины
Экспорт авто из Грузии в Азербайджан резко снизился

16:11 880

В январе–октябре текущего года Грузия экспортировала в Азербайджан 6 771 автомобиль общей стоимостью $181 млн.

Согласно данным Национального статистического управления Грузии, объем поставок сократился на 29% в стоимостном выражении и на 40% в количественном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на снижение показателей, Азербайджан сохраняет 3-е место среди стран-импортеров грузинских автомобилей. В целом за отчетный период Грузия экспортировала 92 713 автомобилей на сумму в $2,287 млрд, что на 14% больше, чем годом ранее.

Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025
Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025 Итог: 59 медалей; фото, обновлено 17:56
17:56 1204
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие наш комментарий; все еще актуально
12:19 4997
Украинский военный заявил о потере Покровска
Украинский военный заявил о потере Покровска
17:41 1090
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК обновлено 17:50
17:50 1789
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских»
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских» обновлено 18:21
18:21 6474
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
17:04 839
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
15:34 3426
Зеленский и европейцы о плане Трампа
Зеленский и европейцы о плане Трампа ОБНОВЛЕНО 17:01
17:01 2618
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться новость дополнена
15:57 1178
Армяне прилетели в Баку
Армяне прилетели в Баку обновлено 15:28
15:28 6059
Капитуляция загнанного Зеленского?
Капитуляция загнанного Зеленского? наша аналитика
13:04 5273

