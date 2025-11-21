7-й люксовый автомобиль разыгран в лотерее Bakcell

Лидер инноваций Bakcell продолжает свою мегалотерею с большим успехом! В еженедельном розыгрыше, где победитель был выбран с помощью искусственного интеллекта, 7-й автомобиль Zeekr 001 выиграл Физули Гасанов. Сегодня он получил ключи от своего нового автомобиля и отпраздновал этот незабываемый момент с радостью.

Эмоции в лотерее продолжают расти! В ближайшие недели еще 6 автомобилей Zeekr 001 будут вручены счастливым победителям. Всего за 1 AZN вы тоже можете стать следующим обладателем автомобиля!