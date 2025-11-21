USD 1.7000
Обнародован второй план США по капитуляции Украины
Обнародован второй план США по капитуляции Украины

Волейбольная команда МЧС прошла в следующий этап еврокубка

16:15 420

Накануне мужская волейбольная команда «Хиласедиджи» МЧС, участвующая в Кубке челлендж, провела ответный матч 1/32 финала на арене Спортивно-оздоровительного клуба МЧС. Соперником азербайджанской команды стал румынский клуб «Стяуа».

«Хиласедиджи», уступивший на выезде со счетом 0:3, одержал победу в ответном матче со счетом 3:1 (25:23, 25:17, 15:25, 28:26).

Для определения команды, прошедшей в следующий этап, был сыгран золотой сет. В решающем сете «Хиласедиджи» одержал победу со счетом 15:13 и вышел в 1/16 финала.

На следующем этапе соперником азербайджанской команды станет бельгийский клуб «Линдеманс».

Первый матч состоится в Бельгии 7 января 2026 года.

Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025
Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025 Итог: 59 медалей; фото, обновлено 17:56
17:56 1206
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие наш комментарий; все еще актуально
12:19 5000
Украинский военный заявил о потере Покровска
Украинский военный заявил о потере Покровска
17:41 1095
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК обновлено 17:50
17:50 1790
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских»
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских» обновлено 18:21
18:21 6479
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
17:04 840
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
15:34 3430
Зеленский и европейцы о плане Трампа
Зеленский и европейцы о плане Трампа ОБНОВЛЕНО 17:01
17:01 2618
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться новость дополнена
15:57 1180
Армяне прилетели в Баку
Армяне прилетели в Баку обновлено 15:28
15:28 6061
Капитуляция загнанного Зеленского?
Капитуляция загнанного Зеленского? наша аналитика
13:04 5273

