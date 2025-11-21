Волейбольная команда МЧС прошла в следующий этап еврокубка

Накануне мужская волейбольная команда «Хиласедиджи» МЧС, участвующая в Кубке челлендж, провела ответный матч 1/32 финала на арене Спортивно-оздоровительного клуба МЧС. Соперником азербайджанской команды стал румынский клуб «Стяуа».

«Хиласедиджи», уступивший на выезде со счетом 0:3, одержал победу в ответном матче со счетом 3:1 (25:23, 25:17, 15:25, 28:26).

Для определения команды, прошедшей в следующий этап, был сыгран золотой сет. В решающем сете «Хиласедиджи» одержал победу со счетом 15:13 и вышел в 1/16 финала.

На следующем этапе соперником азербайджанской команды станет бельгийский клуб «Линдеманс».

Первый матч состоится в Бельгии 7 января 2026 года.