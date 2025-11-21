USD 1.7000
Обнародован второй план США по капитуляции Украины
Обнародован второй план США по капитуляции Украины

Российские «Z-блогеры» не поверили заявлениям главы Генштаба

16:30

Российские блогеры, которые поддерживают войну, скептически отнеслись к заявлению начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о взятии под контроль Купянска в Харьковской области, передает BBC.

О взятии ключевого города в Харьковской области Герасимов накануне доложил российскому президенту Владимиру Путину.

«Заявление Герасимова о полном освобождении Купянска пока не проиллюстрировано кадрами объективного контроля», — сообщил провоенный телеграм-канал «Два майора».

«Военный осведомитель» назвал доклад Герасимова Путину «ездой впереди паровоза», а «Канал визионера» написал, что «заявления НГШ о полном освобождении Купянска... вызывают, мягко говоря, шок».

Ранее утверждения о взятии Купянска называл «очковтирательством» близкий к Минобороны России канал «Рыбарь».

BBC отмечает, что не впервые заявления российского военного командования не подтверждаются сообщениями с мест. В конце августа, подводя итоги весенне-летней кампании, Герасимов заявлял, что половина Купянска уже захвачена.

Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025
Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025
17:56
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие
12:19
Украинский военный заявил о потере Покровска
Украинский военный заявил о потере Покровска
17:41
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК
17:50
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских»
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских»
18:21
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
17:04
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
15:34
Зеленский и европейцы о плане Трампа
Зеленский и европейцы о плане Трампа
17:01
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться
15:57
Армяне прилетели в Баку
Армяне прилетели в Баку
15:28
Капитуляция загнанного Зеленского?
Капитуляция загнанного Зеленского?
13:04

