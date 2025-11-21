Российские «Z-блогеры» не поверили заявлениям главы Генштаба

Российские блогеры, которые поддерживают войну, скептически отнеслись к заявлению начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о взятии под контроль Купянска в Харьковской области, передает BBC.

О взятии ключевого города в Харьковской области Герасимов накануне доложил российскому президенту Владимиру Путину.

«Заявление Герасимова о полном освобождении Купянска пока не проиллюстрировано кадрами объективного контроля», — сообщил провоенный телеграм-канал «Два майора».

«Военный осведомитель» назвал доклад Герасимова Путину «ездой впереди паровоза», а «Канал визионера» написал, что «заявления НГШ о полном освобождении Купянска... вызывают, мягко говоря, шок».

Ранее утверждения о взятии Купянска называл «очковтирательством» близкий к Минобороны России канал «Рыбарь».

BBC отмечает, что не впервые заявления российского военного командования не подтверждаются сообщениями с мест. В конце августа, подводя итоги весенне-летней кампании, Герасимов заявлял, что половина Купянска уже захвачена.