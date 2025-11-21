USD 1.7000
Обнародован второй план США по капитуляции Украины
Обнародован второй план США по капитуляции Украины

Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025

Итог: 59 медалей; фото, обновлено 17:56
17:56 1207

Георгий Мешвилдишвили (125 кг) поставил точку для сборной Азербайджана, завоевав бронзовую медаль. Он победил египтянина Абдельрахмана Шейатана - 5:0.

Итак, 6-я по счету Исламиада для нашей команды завершилась. Мы завоевали 59 медалей - 9 золотых, 19 серебряных и 31 бронзовую награду.

Сборная Азербайджана по борьбе выиграла в Саудовской Аравии 2 золота, 5 серебряных медалей и 4 бронзы.

*** 17:26

Магомедхан Магомедов (97 кг) стал бронзовым призером Исламиады. 

Его соперник в схватке за бронзу Ахмед Тажуддинов из Бахрейна на ковер не вышел.

*** 17:18

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Арсений Джиоев (86 кг) в финале встречался также с бронзовым призером последнего ЧМ, но в весовой категории до 79 кг Хыдыром Сайпудиновым из Бахрейна.

Со счетом 5:1 победил Джиоев, принесший Азербайджану девятое золото Исламиады-2025!

*** 16:52

Аганазар Новрузов (74 кг) уступил в финале иранцу Юнесу Эмамичоугуеи (0:5) и стал серебряным призером.

*** 16:32

Сегодня в заключительный день Игр Исламской солидарности у Азербайджана есть шанс завоевать четыре медали в борьбе.

У нас два финала и два поединка за бронзу. В финалы пробились Аганазар Новрузов (74 кг) и Арсений Джиоев (86 кг).

Аганазар победил соперников из Турции, Уганды и Бахрейна. В финале его ждет встреча с иранцем Юнесом Эмамичоугуеи.

Арсений Джиоев на пути к финалу одолел 2-кратного чемпиона мира из Ирана Кямран Гасемпура, алжирца Мухаммада Гюльзара и таджика Магомета Евлоева. В финале Джиоев встретится с бронзовым призером чемпионата мира-2025 Хыдыром Сайпудиновым из Бахрейна.

За бронзу поборются Магомедхан Магомедов (97 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

На данный момент у сборной Азербайджана по борьбе 1 золото, 4 серебра и 2 бронзы.

В целом у нашей команды на нынешней Исламиаде 55 медалей - 8 золотых, 18 серебряных и 29 бронзовых наград.

