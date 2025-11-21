Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025

Георгий Мешвилдишвили (125 кг) поставил точку для сборной Азербайджана, завоевав бронзовую медаль. Он победил египтянина Абдельрахмана Шейатана - 5:0. Итак, 6-я по счету Исламиада для нашей команды завершилась. Мы завоевали 59 медалей - 9 золотых, 19 серебряных и 31 бронзовую награду. Сборная Азербайджана по борьбе выиграла в Саудовской Аравии 2 золота, 5 серебряных медалей и 4 бронзы. *** 17:26 Магомедхан Магомедов (97 кг) стал бронзовым призером Исламиады. Его соперник в схватке за бронзу Ахмед Тажуддинов из Бахрейна на ковер не вышел. *** 17:18 Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Арсений Джиоев (86 кг) в финале встречался также с бронзовым призером последнего ЧМ, но в весовой категории до 79 кг Хыдыром Сайпудиновым из Бахрейна. Со счетом 5:1 победил Джиоев, принесший Азербайджану девятое золото Исламиады-2025!

*** 16:52 Аганазар Новрузов (74 кг) уступил в финале иранцу Юнесу Эмамичоугуеи (0:5) и стал серебряным призером. *** 16:32 Сегодня в заключительный день Игр Исламской солидарности у Азербайджана есть шанс завоевать четыре медали в борьбе.

У нас два финала и два поединка за бронзу. В финалы пробились Аганазар Новрузов (74 кг) и Арсений Джиоев (86 кг). Аганазар победил соперников из Турции, Уганды и Бахрейна. В финале его ждет встреча с иранцем Юнесом Эмамичоугуеи. Арсений Джиоев на пути к финалу одолел 2-кратного чемпиона мира из Ирана Кямран Гасемпура, алжирца Мухаммада Гюльзара и таджика Магомета Евлоева. В финале Джиоев встретится с бронзовым призером чемпионата мира-2025 Хыдыром Сайпудиновым из Бахрейна.