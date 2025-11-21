Крупнейший импортер российской нефти пошел в отказ

Индийский конгломерат Reliance Industries — крупнейший покупатель российской нефти в Индии — объявил о полном прекращении импорта сырья из России на свой нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре с 20 ноября 2025 года, пишет The Washington Post (WP).

С 1 декабря это комплекс будет получать нефть только нероссийского происхождения. Такая мера стала шагом в сторону соблюдения новых санкций США и Европейского союза против России, говорится в материале.

Reliance Industries принадлежит Мукешу Амбани, одному из крупнейших бизнесменов Индии и союзнику премьер-министра Нарендры Моди. Конгломерат был крупнейшим покупателем российской нефти в республике. С начала конфликта в Украине в 2022 году компания приобрела сырья на сумму около $33 млрд, это почти 8% всех экспортных продаж российской нефти. Этот масштаб закупок вызывал критику со стороны Соединенных Штатов.

20 ноября The New York Times (NYT) сообщила, что Индия сокращает закупки российской нефти на фоне санкций США. В ноябре поставки упали на 66%, переработчики проявляют большую осторожность, чтобы избежать штрафов.