Обнародован второй план США по капитуляции Украины
Обнародован второй план США по капитуляции Украины

Крупнейший импортер российской нефти пошел в отказ

16:50 1082

Индийский конгломерат Reliance Industries — крупнейший покупатель российской нефти в Индии — объявил о полном прекращении импорта сырья из России на свой нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре с 20 ноября 2025 года, пишет The Washington Post (WP).

С 1 декабря это комплекс будет получать нефть только нероссийского происхождения. Такая мера стала шагом в сторону соблюдения новых санкций США и Европейского союза против России, говорится в материале.

Reliance Industries принадлежит Мукешу Амбани, одному из крупнейших бизнесменов Индии и союзнику премьер-министра Нарендры Моди. Конгломерат был крупнейшим покупателем российской нефти в республике. С начала конфликта в Украине в 2022 году компания приобрела сырья на сумму около $33 млрд, это почти 8% всех экспортных продаж российской нефти. Этот масштаб закупок вызывал критику со стороны Соединенных Штатов.

20 ноября The New York Times (NYT) сообщила, что Индия сокращает закупки российской нефти на фоне санкций США. В ноябре поставки упали на 66%, переработчики проявляют большую осторожность, чтобы избежать штрафов.

Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025
Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025 Итог: 59 медалей; фото, обновлено 17:56
17:56 1210
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие наш комментарий; все еще актуально
12:19 5007
Украинский военный заявил о потере Покровска
Украинский военный заявил о потере Покровска
17:41 1102
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК обновлено 17:50
17:50 1797
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских»
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских» обновлено 18:21
18:21 6485
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
17:04 840
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
15:34 3434
Зеленский и европейцы о плане Трампа
Зеленский и европейцы о плане Трампа ОБНОВЛЕНО 17:01
17:01 2621
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться новость дополнена
15:57 1181
Армяне прилетели в Баку
Армяне прилетели в Баку обновлено 15:28
15:28 6064
Капитуляция загнанного Зеленского?
Капитуляция загнанного Зеленского? наша аналитика
13:04 5273

