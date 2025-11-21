Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы

Десятки людей, протестующих против депортации азербайджанского мигранта из Германии, провели несанкционированную акцию перед зданием полицейского участка. Местные СМИ сообщили, что более 30 человек заблокировали вход и выход в местный полицейский участок в городе Ландау сигнальными маячками, взятыми с соседней стройки.

По данным полиции, демонстранты собрались из-за 29-летнего гражданина Азербайджана, подлежащего депортации. Перед этим мужчину должны были осмотреть в полицейском участке, поэтому его доставили туда в четверг. Как заявили власти, это стандартная процедура медицинского освидетельствования на пригодность человека к поездке.

Демонстранты требовали освобождения мужчины. К зданию участка были вызваны дополнительные силы полиции.

Протестующие полностью разошлись приблизительно в 13:15. По имеющимся данным, никаких физических столкновений между демонстрантами и полицией не произошло. В настоящее время власти расследуют инциденты, связанные, в частности, с нарушениями закона о собраниях и возможном сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов.

По информации, полученной газетой RHEINPFALZ, гражданин Азербайджана исчерпал все законные возможности остаться в Германии. Его ходатайства были отклонены в нескольких судах. Впоследствии у азербайджанца была возможность добровольно покинуть страну, но он ею не воспользовался. Это и вынудило власти страны вмешаться.