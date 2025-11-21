Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»

Госдепартамент США в своем докладе о правах человека в мире за 2025 год намерен сосредоточиться главным образом на таких «естественных правах», как свобода слова, уделив особое внимание ее ограничению в европейских странах. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепартамента.

Источник отметил, что администрация Трампа подвергает критике традиционных союзников США в Европе за ограничения свободы слова (речь идет о мерах против ультраправых группировок — ред.). Телеканал напоминает, что в докладе о правах человека за 2024 год союзные страны, такие как Великобритания, Франция и Германия, были раскритикованы за «серьезные проблемы в области прав человека, включая ограничение свободы выражения мнений».

По словам источника, в четверг Госдепартамент в дипломатической телеграмме поручил всем посольствам и консульствам начать подготовку ежегодного отчета, требуемого Конгрессом. Чиновник пояснил, что дипломатам рекомендуется «выезжать на места, общаться с людьми и собирать данные, которые затем будут использованы для отчета».

По их словам, будущий доклад «действительно будет отражать то, что происходит в стране».

«Например, в Западной Европе мы наблюдаем снижение уровня защиты свободы слова. Поэтому, конечно, мы будем отдавать приоритет этому вопросу, а не другой стране, где свобода слова ограничивается не так сильно. Когда речь идет о Западной Европе, мы не говорим, что поддерживаем какую-то одну оппозиционную партию или конкретную политическую группу. Мы говорим, что все группы, все партии, все люди должны иметь возможность свободно высказываться — в том числе в интернете и социальных сетях», — заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

«В Европе (Закон о цифровых услугах) представляет собой нормативный режим, ограничивающий свободу слова в интернете», — добавил чиновник, имея в виду масштабный закон ЕС, который обязывает крупные технологические платформы принимать серьезные меры по ограничению незаконного и вредоносного контента.

Он отметил, что доклад о правах человека, официально известный как «Страновые отчеты о соблюдении прав человека», используется «как инструмент для изменения поведения правительств».

«Когда наши европейские друзья ограничивают свободу слова, мы проводим беседу, и если они внесут изменения, мы отметим это в будущем отчете», — подчеркнул чиновник.

Он также добавил, что они «отходят от групповой идентичности и ярлыков, сосредотачиваясь на том факте, что любое преследование человека по какой-либо причине является нарушением морального закона».

«Мы стремимся продвигать индивидуальную свободу, а не свободу, основанную на какой-либо групповой идентичности», — заключил представитель Госдепартамента.