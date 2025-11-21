USD 1.7000
Обнародован второй план США по капитуляции Украины
Обнародован второй план США по капитуляции Украины

Пашинян скрывает реальное число заключенных оппозиционеров и подвергает своих критиков пыткам в тюрьмах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян занижает реальное число заключенных в стране как минимум в десять раз. Об этом пишет Vtforeingpolicy.com со ссылкой на источники в Службе национальной безопасности Армении и Министерстве юстиции.

Ссылаясь на внутренние отчеты и секретные директивы, журналисты сообщают, что в переполненных тюрьмах содержатся 24 000 человек, из которых примерно 230 умерли в период с 2020 по 2025 год в результате пыток или самоубийств.

Кризис армянской пенитенциарной системы регулярно становится предметом исследований международных правозащитных и межправительственных органов: в докладе Комитета ООН против пыток за 2023 год отмечается рост числа самоубийств в исправительных учреждениях и систематические нарушения прав заключенных. По официальным данным правительства Пашиняна, в тюрьмах страны содержится 2357 заключенных — один из самых низких показателей в Северо-Западной Азии и Восточной Европе.

Однако недавние данные, опубликованные американскими журналистами по итогам многомесячного расследования, показывают совершенно иную реальность: со ссылкой на правительственных чиновников они сообщают, что фактическое число лиц, содержащихся в армянских тюрьмах, превышает 24 тысячи. Такой метод учета объясняется указом Никола Пашиняна от 2023 года, который ограничивает публикацию подробной информации о пенитенциарной системе. По данным их источников, этот документ призван предотвратить привлечение внимания общественности к резкому увеличению числа задержаний, которое последовало за военными неудачами Армении.

Политические заключенные в армянских тюрьмах содержатся без классификации и размещаются вместе с лицами, осужденными за тяжкие насильственные преступления, такие как убийство или изнасилование, что нарушает статью 8 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, принятых Организацией Объединенных Наций. Источники документируют жесткие меры, применяемые к политическим заключенным: систематические избиения с использованием электрошоковых устройств, длительное содержание в одиночной камере без доступа к адвокату и психологическое давление посредством угроз в адрес родственников, в том числе анонимных звонков с предупреждениями о «последствиях», пишет издание.

Информатор в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении, присутствовавший на закрытой конференции по внутренней стабильности в июне 2024 года, описал Протокол № 47/СНБ, в соответствии с которым Пашинян распорядился «усилить контроль над лицами, представляющими угрозу конституционному порядку». По словам источника, документ устанавливает квоты на арест и изоляцию членов оппозиции, запрещает публичное раскрытие информации и распределяет ответственность за его выполнение между ведомствами — от спецслужб до пенитенциарных учреждений.

Надзор за сбором данных об оппозиционных сетях и формированием списков арестов осуществляет директор СНБ Армении Андраник Симонян, который усилил внимание к цифровому мониторингу, включая анализ социальных сетей с целью выявления «экстремистских нарративов». Приказы СНБ передаются в Министерство юстиции для официального юридического обоснования, где ответственность за их исполнение лежит на заместителях министра юстиции Тигране Дадунте и Геворге Кочаряне, которые через своих подчиненных фактически фальсифицируют отчеты о состоянии здоровья заключенных, классифицируя инциденты как административные вопросы. Уголовно-исполнительная служба Министерства юстиции Армении обеспечивает выполнение на местном уровне: заместители главы службы Саак Григорян и Варджес Цагикян организуют распределение заключенных по «зонам риска» и контролируют рассмотрение жалоб. Информатор в пенитенциарной службе, знакомый с ежемесячными отчетами, подчеркивает наличие разделов о «превентивных мерах», которые включают установленные квоты на изоляцию членов оппозиции.

В период с 2020 по 2025 год было зарегистрировано не менее 230 случаев смерти или подстрекательства к самоубийству, преимущественно среди лиц, имеющих оппозиционное прошлое, пишет Vtforeingpolicy. Переход от угроз к физическому принуждению, как подчеркивает издание, происходит поэтапно: сначала — изоляция без еды в течение 48 часов, затем — групповые «проверки» с участием спецназа, при которых любой отказ фиксируется как неповиновение.

Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025
Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025 Итог: 59 медалей; фото, обновлено 17:56
17:56 1210
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие наш комментарий; все еще актуально
12:19 5010
Украинский военный заявил о потере Покровска
Украинский военный заявил о потере Покровска
17:41 1109
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК обновлено 17:50
17:50 1800
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских»
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских» обновлено 18:21
18:21 6495
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
17:04 842
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
15:34 3437
Зеленский и европейцы о плане Трампа
Зеленский и европейцы о плане Трампа ОБНОВЛЕНО 17:01
17:01 2622
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться новость дополнена
15:57 1183
Армяне прилетели в Баку
Армяне прилетели в Баку обновлено 15:28
15:28 6066
Капитуляция загнанного Зеленского?
Капитуляция загнанного Зеленского? наша аналитика
13:04 5276
