В лотерее Sürətli Şans от Azərlotereya два участника выиграли автомобили Toyota Corolla

Завершилась кампания Sürətli Şans от Azərlotereya, ведущего оператора лотерейных и игровых услуг в стране. Определены победители стимулирующей лотереи, проведенной на платформах Azerlotereya.com и Misli.az .

За два месяца проведения лотереи два участника стали обладателями суперприза — автомобиля Toyota Corolla. Одним из победителей стал житель Джалилабада Саид Кабилов.

Кроме того, в лотерее 80 участников выиграли по 1 000 манатов, 16 участников — по 2 000 манатов, а 8 человек — по 10 000 манатов. Среди победителей — Эльсевер Хасиев, Али Мирзеев, Замиг Рзаев, Мехман Умаров, Орхан Алиев, Пюнхан Рагимли, Неби Гусейнов.

Победители были определены методом случайного выбора в прямом эфире на YouTube-канале Azərlotereya TV.