В лотерее Sürətli Şans от Azərlotereya два участника выиграли автомобили Toyota Corolla

17:22 293

Завершилась кампания Sürətli Şans от Azərlotereya, ведущего оператора лотерейных и игровых услуг в стране. Определены победители стимулирующей лотереи, проведенной на платформах Azerlotereya.com и Misli.az.

За два месяца проведения лотереи два участника стали обладателями суперприза — автомобиля Toyota Corolla. Одним из победителей стал житель Джалилабада Саид Кабилов.

Кроме того, в лотерее 80 участников выиграли по 1 000 манатов, 16 участников — по 2 000 манатов, а 8 человек — по 10 000 манатов. Среди победителей — Эльсевер Хасиев, Али Мирзеев, Замиг Рзаев, Мехман Умаров, Орхан Алиев, Пюнхан Рагимли, Неби Гусейнов.

Победители были определены методом случайного выбора в прямом эфире на YouTube-канале Azərlotereya TV.

Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025
Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025 Итог: 59 медалей; фото, обновлено 17:56
17:56 1212
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие наш комментарий; все еще актуально
12:19 5013
Украинский военный заявил о потере Покровска
Украинский военный заявил о потере Покровска
17:41 1113
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК обновлено 17:50
17:50 1802
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских»
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских» обновлено 18:21
18:21 6499
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
17:04 843
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
15:34 3440
Зеленский и европейцы о плане Трампа
Зеленский и европейцы о плане Трампа ОБНОВЛЕНО 17:01
17:01 2625
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться новость дополнена
15:57 1183
Армяне прилетели в Баку
Армяне прилетели в Баку обновлено 15:28
15:28 6068
Капитуляция загнанного Зеленского?
Капитуляция загнанного Зеленского? наша аналитика
13:04 5277

ЭТО ВАЖНО

