USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Обнародован второй план США по капитуляции Украины
Новость дня
Обнародован второй план США по капитуляции Украины

В Балакене обсудили дальнейшие шаги по борьбе с сельхозвредителем

ФОТО
17:27 305

В Азербайджане принимаются комплексные меры по предотвращению распространения по всей территории страны коричневого мраморного клопа. 

В Балакенском районе состоялось очередное заседание Регионального координационного центра, на котором обсуждалась работа по борьбе с сельхозвредителем - коричневым мраморным клопом. В совещании, в котором приняли участие представители государственных структур, представленных в Региональном координационном центре, обсуждались дальнейшие шаги по борьбе с вредителем.

В совещании приняли участие заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Баларагим Гулиев, председатель Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Сардар Гаджиев, должностные лица и сотрудники Службы лесного хозяйства и Службы охраны биоразнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов, Государственного таможенного комитета, местных органов исполнительной власти, а также других заинтересованных структур.

На мероприятии было подчеркнуто, что усилена интенсивность мониторинга по выявлению мест зимовки вредителя. Кроме того, проводятся встречи с местным населением и предпринимателями, которым предоставляется подробная разъяснительная информация о распространении вредителя, экономических потерях от этого и мерах борьбы с ним. Среди населения распространяются и размещаются в соответствующих местах информационные печатные материалы.

Отмечено, что коричневый мраморный клоп в период зимовки собирается группами в укрытиях. Целенаправленная борьба с вредителем в этот период считается наиболее эффективной мерой защиты для предотвращения возможного массового размножения в следующем году. Мероприятия по уничтожению вредителя, проводимые в период зимовки, вносят значительный вклад как в снижение его численности, так и в поддержание продуктивности сельхозкультур в последующие сезоны.

Принимаются меры по обеспечению фитосанитарной стабильности на всей территории Азербайджана, ликвидации очагов размножения вредителя и систематическому проведению мероприятий по борьбе с ним.

Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025
Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025 Итог: 59 медалей; фото, обновлено 17:56
17:56 1212
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие наш комментарий; все еще актуально
12:19 5014
Украинский военный заявил о потере Покровска
Украинский военный заявил о потере Покровска
17:41 1116
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК обновлено 17:50
17:50 1803
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских»
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских» обновлено 18:21
18:21 6503
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
17:04 843
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
15:34 3442
Зеленский и европейцы о плане Трампа
Зеленский и европейцы о плане Трампа ОБНОВЛЕНО 17:01
17:01 2625
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться новость дополнена
15:57 1184
Армяне прилетели в Баку
Армяне прилетели в Баку обновлено 15:28
15:28 6069
Капитуляция загнанного Зеленского?
Капитуляция загнанного Зеленского? наша аналитика
13:04 5279

ЭТО ВАЖНО

Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025
Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025 Итог: 59 медалей; фото, обновлено 17:56
17:56 1212
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие наш комментарий; все еще актуально
12:19 5014
Украинский военный заявил о потере Покровска
Украинский военный заявил о потере Покровска
17:41 1116
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК обновлено 17:50
17:50 1803
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских»
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских» обновлено 18:21
18:21 6503
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
17:04 843
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
15:34 3442
Зеленский и европейцы о плане Трампа
Зеленский и европейцы о плане Трампа ОБНОВЛЕНО 17:01
17:01 2625
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться новость дополнена
15:57 1184
Армяне прилетели в Баку
Армяне прилетели в Баку обновлено 15:28
15:28 6069
Капитуляция загнанного Зеленского?
Капитуляция загнанного Зеленского? наша аналитика
13:04 5279
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться