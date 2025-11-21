В Балакене обсудили дальнейшие шаги по борьбе с сельхозвредителем

В Балакенском районе состоялось очередное заседание Регионального координационного центра, на котором обсуждалась работа по борьбе с сельхозвредителем - коричневым мраморным клопом. В совещании, в котором приняли участие представители государственных структур, представленных в Региональном координационном центре, обсуждались дальнейшие шаги по борьбе с вредителем.

В совещании приняли участие заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Баларагим Гулиев, председатель Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Сардар Гаджиев, должностные лица и сотрудники Службы лесного хозяйства и Службы охраны биоразнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов, Государственного таможенного комитета, местных органов исполнительной власти, а также других заинтересованных структур.

На мероприятии было подчеркнуто, что усилена интенсивность мониторинга по выявлению мест зимовки вредителя. Кроме того, проводятся встречи с местным населением и предпринимателями, которым предоставляется подробная разъяснительная информация о распространении вредителя, экономических потерях от этого и мерах борьбы с ним. Среди населения распространяются и размещаются в соответствующих местах информационные печатные материалы.

Отмечено, что коричневый мраморный клоп в период зимовки собирается группами в укрытиях. Целенаправленная борьба с вредителем в этот период считается наиболее эффективной мерой защиты для предотвращения возможного массового размножения в следующем году. Мероприятия по уничтожению вредителя, проводимые в период зимовки, вносят значительный вклад как в снижение его численности, так и в поддержание продуктивности сельхозкультур в последующие сезоны.

Принимаются меры по обеспечению фитосанитарной стабильности на всей территории Азербайджана, ликвидации очагов размножения вредителя и систематическому проведению мероприятий по борьбе с ним.