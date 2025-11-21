Азербайджан запускает первый в регионе акселерационный центр ITU

В рамках стратегического сотрудничества между Агентством инноваций и цифрового развития, действующим при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, и Международным союзом телекоммуникаций (International Telecommunication Union, ITU), специализированным агентством ООН в области цифровых технологий, был создан Региональный акселерационный центр.

В церемонии открытия Центра приняли участие министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, генеральный секретарь ITU Дорин Богдан-Мартин и директор Бюро развития телекоммуникаций ITU Космас Лакисон Завазава, а также представители многочисленных местных и зарубежных государственных и частных организаций.

Основной задачей Центра, впервые учрежденного на пространстве СНГ именно в Азербайджане, является объединение стартапов, бизнес-субъектов, государственных структур и образовательных учреждений с целью укрепления инновационного предпринимательского потенциала, развития сотрудничества в экосистеме и ускорения цифровой трансформации на региональном уровне.

Акселерационный центр ITU является частью глобальной сети из 17 инновационных хабов, ориентированных на разработку новых, устойчивых и технологически передовых подходов, позволяющих безопасно и уверенно двигаться вперед в быстро меняющемся цифровом мире.

Инициатива осуществляется в рамках программы ITU «Альянс инноваций и предпринимательства для цифрового развития». Технологические проекты программы способствуют повышению экономической инклюзивности и устойчивому развитию, а сами центры служат ключевой платформой для укрепления сотрудничества между государственным и частным секторами с целью превращения инновационного потенциала в практические решения и реальные возможности.

Деятельность Регионального акселерационного центра, ориентированная на национальные приоритеты Азербайджана и миссию ITU, будет усиливать растущий авторитет страны как регионального лидера в области инноваций. Такое взаимодействие станет важным стимулом для развития инновационной экосистемы региона в целом.

Выступая на церемонии открытия Регионального акселерационного центра в Баку, председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов отметил, что новая площадка станет хабом для стартапов и инновационных проектов как из Азербайджана, так и из других стран региона: «В данном Центре стартапы смогут принимать участие в акселерационных программах, разработанных на основе методологий и стандартов Международного союза телекоммуникаций. Это ускорит их выход на глобальные рынки, а также будет способствовать развитию инновационной культуры в нашей стране через внедрение передового международного опыта».

Отметим, что Региональный акселерационный центр будет функционировать в административном здании Центра инноваций Азербайджана. Здесь расположены залы для мероприятий, помещения для проведения встреч и презентаций, а также современная коворкинг-зона и пространство для обучения.