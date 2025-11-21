USD 1.7000
Обнародован второй план США по капитуляции Украины
Обнародован второй план США по капитуляции Украины

Азербайджан запускает первый в регионе акселерационный центр ITU

17:36 430

В рамках стратегического сотрудничества между Агентством инноваций и цифрового развития, действующим при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, и Международным союзом телекоммуникаций (International Telecommunication Union, ITU), специализированным агентством ООН в области цифровых технологий, был создан Региональный акселерационный центр.

В церемонии открытия Центра приняли участие министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, генеральный секретарь ITU Дорин Богдан-Мартин и директор Бюро развития телекоммуникаций ITU Космас Лакисон Завазава, а также представители многочисленных местных и зарубежных государственных и частных организаций.

Основной задачей Центра, впервые учрежденного на пространстве СНГ именно в Азербайджане, является объединение стартапов, бизнес-субъектов, государственных структур и образовательных учреждений с целью укрепления инновационного предпринимательского потенциала, развития сотрудничества в экосистеме и ускорения цифровой трансформации на региональном уровне.

Акселерационный центр ITU является частью глобальной сети из 17 инновационных хабов, ориентированных на разработку новых, устойчивых и технологически передовых подходов, позволяющих безопасно и уверенно двигаться вперед в быстро меняющемся цифровом мире.

Инициатива осуществляется в рамках программы ITU «Альянс инноваций и предпринимательства для цифрового развития». Технологические проекты программы способствуют повышению экономической инклюзивности и устойчивому развитию, а сами центры служат ключевой платформой для укрепления сотрудничества между государственным и частным секторами с целью превращения инновационного потенциала в практические решения и реальные возможности.

Деятельность Регионального акселерационного центра, ориентированная на национальные приоритеты Азербайджана и миссию ITU, будет усиливать растущий авторитет страны как регионального лидера в области инноваций. Такое взаимодействие станет важным стимулом для развития инновационной экосистемы региона в целом.

Выступая на церемонии открытия Регионального акселерационного центра в Баку, председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов отметил, что новая площадка станет хабом для стартапов и инновационных проектов как из Азербайджана, так и из других стран региона: «В данном Центре стартапы смогут принимать участие в акселерационных программах, разработанных на основе методологий и стандартов Международного союза телекоммуникаций. Это ускорит их выход на глобальные рынки, а также будет способствовать развитию инновационной культуры в нашей стране через внедрение передового международного опыта».

Отметим, что Региональный акселерационный центр будет функционировать в административном здании Центра инноваций Азербайджана. Здесь расположены залы для мероприятий, помещения для проведения встреч и презентаций, а также современная коворкинг-зона и пространство для обучения.

Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025
Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025 Итог: 59 медалей; фото, обновлено 17:56
17:56 1213
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие наш комментарий; все еще актуально
12:19 5017
Украинский военный заявил о потере Покровска
Украинский военный заявил о потере Покровска
17:41 1118
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК обновлено 17:50
17:50 1805
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских»
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских» обновлено 18:21
18:21 6503
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
17:04 843
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
15:34 3442
Зеленский и европейцы о плане Трампа
Зеленский и европейцы о плане Трампа ОБНОВЛЕНО 17:01
17:01 2626
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться новость дополнена
15:57 1184
Армяне прилетели в Баку
Армяне прилетели в Баку обновлено 15:28
15:28 6071
Капитуляция загнанного Зеленского?
Капитуляция загнанного Зеленского? наша аналитика
13:04 5279

