Украинский военный заявил о потере Покровска

Российская армия полностью захватила город Покровск Донецкой области Украины, за который в последние месяцы велись жестокие бои, заявил украинский военный Владислав Потоцкий.

«Вышли с позиции, живы-здоровы. Смогли выйти на связь. К сожалению, с неутешительными новостями, Покровск мы полностью потеряли. Ситуация катастрофическая, проход, по которому можно отступить из Мирнограда, составляет примерно 1,8 км, это без серой зоны, при этом в районе Мирнограда и Ровного враг пытается еще больше сузить этот коридор», - написал Потоцкий в соцсетях.

На карте аналитического проекта DeepState отображено существенное продвижение российской армии в Покровске, но пока не полная его потеря.