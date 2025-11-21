Американский газ придет в Украину польской дорогой

Компания «Нафтогаз» рассчитывает, что в 2026 году объем поставок американского сжиженного природного газа в Украину достигнет около 1 млрд кубометров. Об этом заявил председатель правления компании Сергей Корецкий.

«В этом году в соответствии с нашими договоренностями с польской энергетической компанией ORLEN в Украину поступит 600 млн куб. м американского СПГ. В целом же в 2026 году мы ожидаем импорт американского СПГ на уровне 1 млрд куб. м», – сказал Корецкий по итогам подписания соглашения с ORLEN о поставках 300 млн куб. м газа в первом квартале 2026 года.

Сжиженный газ пройдет регазификацию на терминале в Свиноуйсьце, после чего будет направлен по трубопроводной системе через польско-украинскую границу.

16 ноября газовые компании Греции и Украины подписали в Афинах меморандум о намерениях по поставкам американского СПГ на украинскую территорию в период с декабря 2025 по март 2026 года. Как заявил после церемонии подписания президент Украины Владимир Зеленский, первые поставки газа через Грецию начнутся уже в январе 2026 года.