Обнародован второй план США по капитуляции Украины
Обнародован второй план США по капитуляции Украины

Американский газ придет в Украину польской дорогой

18:06 149

Компания «Нафтогаз» рассчитывает, что в 2026 году объем поставок американского сжиженного природного газа в Украину достигнет около 1 млрд кубометров. Об этом заявил председатель правления компании Сергей Корецкий.

«В этом году в соответствии с нашими договоренностями с польской энергетической компанией ORLEN в Украину поступит 600 млн куб. м американского СПГ. В целом же в 2026 году мы ожидаем импорт американского СПГ на уровне 1 млрд куб. м», – сказал Корецкий по итогам подписания соглашения с ORLEN о поставках 300 млн куб. м газа в первом квартале 2026 года.

Сжиженный газ пройдет регазификацию на терминале в Свиноуйсьце, после чего будет направлен по трубопроводной системе через польско-украинскую границу.

16 ноября газовые компании Греции и Украины подписали в Афинах меморандум о намерениях по поставкам американского СПГ на украинскую территорию в период с декабря 2025 по март 2026 года. Как заявил после церемонии подписания президент Украины Владимир Зеленский, первые поставки газа через Грецию начнутся уже в январе 2026 года.

Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025
Арсений Джиоев принес Азербайджану девятое золото Исламиады-2025 Итог: 59 медалей; фото, обновлено 17:56
17:56 1216
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие
Хорошая новость для Азербайджана: Израиль показал новое страшное оружие наш комментарий; все еще актуально
12:19 5023
Украинский военный заявил о потере Покровска
Украинский военный заявил о потере Покровска
17:41 1123
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК
Решено: сторонники Эрдогана поедут к лидеру РПК обновлено 17:50
17:50 1806
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских»
Трамп включил в игру против Зеленского «хорошего и плохого полицейских» обновлено 18:21
18:21 6511
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
Инструкции Рубио зарубежным посольствам: «Встаньте со своих мест, разговаривайте с людьми, собирайте информацию...»
17:04 843
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
Россия заявила: в посольство Азербайджана ударил Patriot
15:34 3446
Зеленский и европейцы о плане Трампа
Зеленский и европейцы о плане Трампа ОБНОВЛЕНО 17:01
17:01 2629
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться
Кремль о «мирном плане» Трампа: ничего не получали, но Украина должна срочно согласиться новость дополнена
15:57 1186
Армяне прилетели в Баку
Армяне прилетели в Баку обновлено 15:28
15:28 6076
Капитуляция загнанного Зеленского?
Капитуляция загнанного Зеленского? наша аналитика
13:04 5280

