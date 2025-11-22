USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Новость дня
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело

фото; видео; обновлено 00:31
00:31 10945

При пожаре в многоэтажном доме в Ясамальском районе Баку погибла руководительница Бакинского Дома национальной одежды – 48-летняя Кёнуль Велибей гызы Гумбатова. Об этом сообщили в социальных сетях.

*** 23:05

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту пожара в многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе Баку, в результате которого погибли три человека и не менее 20 получили травмы. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

Сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры совместно с представителями профильных государственных органов, включая сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводят осмотр места происшествия и выполняют другие необходимые процессуальные действия.

Для установления причины пожара назначены соответствующие следственные мероприятия и экспертизы.

В результате происшествия три человека погибли от отравления дымом, не менее 20 получили травмы. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь продолжается.

По данному факту Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана, проводится предварительное следствие.

* * * 22:11

Три человека погибли, 20 были госпитализированы в результате пожара в жилом доме в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили haqqin.az в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи, 21 ноября, около 19:50, в центр поступил вызов о пожаре в жилом доме на улице Мирали Сеидова. К месту происшествия были направлены 18 бригад скорой медицинской помощи.

Бригады оказали первую медицинскую помощь 15 пострадавшим, которые с диагнозом «отравление дымом» были госпитализированы в Клинический медицинский центр.

На данный момент в Клинический медицинский центр госпитализированы 20 человек, из них пятеро обратились самостоятельно. Им продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Зафиксированы три случая смерти до приезда медиков.

* * * 21:34

Силы МЧС полностью ликвидировали пожар, возникший в кабельной шахте многоэтажного жилого дома на улице Мирали Сеидова Ясамальского района города Баку. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации, противопожарные службы смогли защитить квартиры от огня.

* * * 21:09

Силы МЧС смогли локализовать пожар, возникший в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе столицы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время продолжаются работы по полному тушению пожара.

* * * 20:32

Многоэтажный жилой дом горит на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС АР.

На месте происшествия работают силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска министерства.

В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.

Кроме того, на место инцидента прибыли сотрудники полиции. Пресс-служба МВД сообщила, что правоохранительные органы принимают меры по обеспечению безопасности и эвакуации жильцов.

Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
05:35 545
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
00:06 1875
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
21 ноября 2025, 23:36 2895
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело фото; видео; обновлено 00:31
00:31 10946
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 5867
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором новость дополнена
21 ноября 2025, 18:55 8599
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
21 ноября 2025, 21:48 5422
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 6759
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира»
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира» обновлено 21:29
21 ноября 2025, 21:29 10621
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы все еще актуально
21 ноября 2025, 17:02 7007
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок новость дополнена
21 ноября 2025, 20:01 3422

ЭТО ВАЖНО

Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
05:35 545
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
00:06 1875
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
21 ноября 2025, 23:36 2895
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело фото; видео; обновлено 00:31
00:31 10946
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 5867
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором новость дополнена
21 ноября 2025, 18:55 8599
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
21 ноября 2025, 21:48 5422
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 6759
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира»
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира» обновлено 21:29
21 ноября 2025, 21:29 10621
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы все еще актуально
21 ноября 2025, 17:02 7007
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок новость дополнена
21 ноября 2025, 20:01 3422
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться