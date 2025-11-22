Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело

При пожаре в многоэтажном доме в Ясамальском районе Баку погибла руководительница Бакинского Дома национальной одежды – 48-летняя Кёнуль Велибей гызы Гумбатова. Об этом сообщили в социальных сетях.
*** 23:05
Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту пожара в многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе Баку, в результате которого погибли три человека и не менее 20 получили травмы. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.
Сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры совместно с представителями профильных государственных органов, включая сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводят осмотр места происшествия и выполняют другие необходимые процессуальные действия.
Для установления причины пожара назначены соответствующие следственные мероприятия и экспертизы.
В результате происшествия три человека погибли от отравления дымом, не менее 20 получили травмы. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь продолжается.
По данному факту Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана, проводится предварительное следствие.
* * * 22:11
Три человека погибли, 20 были госпитализированы в результате пожара в жилом доме в Ясамальском районе Баку.
Как сообщили haqqin.az в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи, 21 ноября, около 19:50, в центр поступил вызов о пожаре в жилом доме на улице Мирали Сеидова. К месту происшествия были направлены 18 бригад скорой медицинской помощи.
Бригады оказали первую медицинскую помощь 15 пострадавшим, которые с диагнозом «отравление дымом» были госпитализированы в Клинический медицинский центр.
На данный момент в Клинический медицинский центр госпитализированы 20 человек, из них пятеро обратились самостоятельно. Им продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Зафиксированы три случая смерти до приезда медиков.
* * * 21:34
Силы МЧС полностью ликвидировали пожар, возникший в кабельной шахте многоэтажного жилого дома на улице Мирали Сеидова Ясамальского района города Баку. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Согласно информации, противопожарные службы смогли защитить квартиры от огня.
* * * 21:09
Силы МЧС смогли локализовать пожар, возникший в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе столицы. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время продолжаются работы по полному тушению пожара.
* * * 20:32
Многоэтажный жилой дом горит на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС АР.
На месте происшествия работают силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска министерства.
В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.
Кроме того, на место инцидента прибыли сотрудники полиции. Пресс-служба МВД сообщила, что правоохранительные органы принимают меры по обеспечению безопасности и эвакуации жильцов.
November 21, 2025