Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело

При пожаре в многоэтажном доме в Ясамальском районе Баку погибла руководительница Бакинского Дома национальной одежды – 48-летняя Кёнуль Велибей гызы Гумбатова. Об этом сообщили в социальных сетях.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту пожара в многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе Баку, в результате которого погибли три человека и не менее 20 получили травмы. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

Сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры совместно с представителями профильных государственных органов, включая сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводят осмотр места происшествия и выполняют другие необходимые процессуальные действия.

Для установления причины пожара назначены соответствующие следственные мероприятия и экспертизы.

В результате происшествия три человека погибли от отравления дымом, не менее 20 получили травмы. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь продолжается.

По данному факту Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана, проводится предварительное следствие.