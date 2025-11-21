Мурсалов получил 13 лет за теракты за рубежом

Гянджинский суд назначил Рашаду Мурсалову, обвиняемому в участии в терактах в составе различных вооруженных группировок за рубежом, наказание в виде 13 лет лишения свободы, сообщает haqqin.az.

Согласно приговору, Мурсалов будет отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.

35-летний уроженец села Хатынлы Товузского района был задержан в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности. Ему предъявлено обвинение в участии в боевых действиях и вооруженных конфликтах за рубежом на почве религиозной вражды в составе преступного сообщества.

Обвинения были выдвинуты по статьям 12.1, 218.2 (участие в преступном сообществе), 12.3, 214-3.1 (прохождение подготовки за пределами страны с целью терроризма), 283-1.3 (участие в вооруженных конфликтах за границей) Уголовного кодекса Азербайджана.

.