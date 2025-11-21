USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Новость дня
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Мурсалов получил 13 лет за теракты за рубежом

Инара Рафикгызы
21 ноября 2025, 20:43 1359

Гянджинский суд назначил Рашаду Мурсалову, обвиняемому в участии в терактах в составе различных вооруженных группировок за рубежом, наказание в виде 13 лет лишения свободы, сообщает haqqin.az.

Согласно приговору, Мурсалов будет отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.

35-летний уроженец села Хатынлы Товузского района был задержан в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности. Ему предъявлено обвинение в участии в боевых действиях и вооруженных конфликтах за рубежом на почве религиозной вражды в составе преступного сообщества.

Обвинения были выдвинуты по статьям 12.1, 218.2 (участие в преступном сообществе), 12.3, 214-3.1 (прохождение подготовки за пределами страны с целью терроризма), 283-1.3 (участие в вооруженных конфликтах за границей) Уголовного кодекса Азербайджана.

.

Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
05:35 547
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
00:06 1875
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
21 ноября 2025, 23:36 2895
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело фото; видео; обновлено 00:31
00:31 10948
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 5867
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором новость дополнена
21 ноября 2025, 18:55 8599
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
21 ноября 2025, 21:48 5422
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 6760
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира»
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира» обновлено 21:29
21 ноября 2025, 21:29 10621
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы все еще актуально
21 ноября 2025, 17:02 7008
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок новость дополнена
21 ноября 2025, 20:01 3422

ЭТО ВАЖНО

Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
05:35 547
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
00:06 1875
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
21 ноября 2025, 23:36 2895
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело фото; видео; обновлено 00:31
00:31 10948
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 5867
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором новость дополнена
21 ноября 2025, 18:55 8599
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
21 ноября 2025, 21:48 5422
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 6760
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира»
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира» обновлено 21:29
21 ноября 2025, 21:29 10621
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы все еще актуально
21 ноября 2025, 17:02 7008
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок новость дополнена
21 ноября 2025, 20:01 3422
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться