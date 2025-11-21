Последняя партия президента Зеленского

Получив от посланников Трампа во главе с министром армии США Дрисколлом новый мирный план Трампа из 28 пунктов, Владимир Зеленский оказался в крайне сложной ситуации. Открыто с порога отвергнуть план, который на сей раз оказался ближе всего (за все время войны) к требованиям Москвы по ключевым пунктам, он не может. Тем более что теперь со стороны Вашингтона главным контактным лицом по Украине уже не выступает благожелательный для Киева генерал Кит Келлог (он собрался в отставку под предлогом того, что его «ястребиный голос» в отношениях с Москвой оказался не востребован), а вместо него прислали сокурсника вице-президента Вэнса (а тот - «скептик» по вопросам помощи Украине) по Йелю Дрисколла. Вашингтон также теперь дает понять, что президент Трамп план поддерживает и может подкрепить его такими «аргументами», как прекращение военной помощи и снабжения разведданными. Но Зеленский все равно попытается маневрировать, опираясь на поддержку европейских союзников. При этом он также осознает, что многие пункты плана Трампа, близкие к заявленным ранее переговорным позициям Москвы, неприемлемы для значительной части украинского общества, которая, несмотря на все трудности и лишения войны, по-прежнему не приемлет формулы «мир в обмен на территории».

С другой стороны, время и ситуация на фронте работают против Зеленского. Российские войска взяли Купянск и практически полностью уже Покровск. Президент России Владимир Путин – как раз в день появления «28 пунктов Трампа» - провел показательное совещание с военными (одетый в камуфляж), призванное в том числе послать сигнал о решимости Москвы продолжать добиваться своих целей на поле боя. Впервые отреагировав на оглушительный коррупционный скандал в Украине и назвав в этой связи руководство Украины «преступной группировкой», Путин вполне ясно дал понять, что возможности переговоров с Киевом в Кремле более не видят. Никакого больше Стамбула не будет. И либо Киев принимает то, что сейчас обсуждают как «план Трампа», либо война продолжится. Спикер Кремля Дмитрий Песков примерно так и заявил: Украина «должна прямо сейчас принять ответственное решение о мирном урегулировании, потом будет поздно». При этом, по его словам, Россия и США пока предметно не обсуждали этот план, хотя «определенные соображения американской стороны по мирному плану есть». Песков добавил, что Москва хочет, чтобы переговоры увенчались успехом, поэтому не будет вести их в «мегафонном режиме». Вполне открытый намек на то, что кулуарные контакты есть и будут продолжены. Представитель МИД Мария Захарова тоже обозначила дистанцию между «планом Трампа» и позицией Москвы. То, что Москва не спешит выступать с поддержкой или даже сдержанным приветствием усилий Трампа, вполне понятно. Несмотря на то, что многие из 28 пунктов (хотя не все) Москву могли бы полностью устроить в текущей ситуации. Но не надо давать лишний повод противникам (а это не только Киев, но и Европа) обвинять того же Трампа в том, что он «пляшет по дудку Путина». Это может ослабить давление на Зеленского. Тут, кстати, все полностью в соответствии с рецептами самого Трампа, который в книге «Искусство сделки» писал, что не надо показывать партнерам по переговорам (а тут даже не партнеры, а противники), что вы заинтересованы в сделке. К тому же, уже не раз убедившись, что Зеленский может быстро менять свои позиции и даже «соскакивать» с уже почти согласованных договоренностей, Москва предоставляет ему возможность теперь либо полностью самому «подставиться перед Трампом», саботировав его предложения, либо же согласиться с ними, после чего уже российская сторона может попробовать еще больше улучшить свои переговорные позиции.

В отличие от даже времен саммита Путина-Трампа на Аляске, когда в прессу утекали похожие условия возможной сделки Москвы и Вашингтона по Украине, на сей раз Зеленский старается тщательно выбирать выражения, показывая свою готовность обсуждать весьма жесткие условия мира. Перед этим он провел консультации с ключевыми европейскими партнерами (Стармером, Мерцем и Макроном), очевидно, заручившись их поддержкой в том, чтобы попытаться торпедировать основные из 28 пунктов. О том, какие это пункты, вполне открыто изложила представитель Украины в ООН Христина Гайовишин (она в статусе зампостпреда). До нее, видимо, не довели установку «не подставляться». Она отметила, что в «плане Трампа» для Киева есть «непоколебимые красные линии», которые Киев не готов переходить. Во-первых, Украина против запрета на вступление в НАТО и сокращения численности ВСУ, чего требует план Трампа. Во-вторых, она снова вернулась к призыву сначала прекратить огонь по линии фронта, после чего начинать переговоры. Это совпадает с позицией ЕС: глава евродипломатии Кая Каллас тоже вновь подчеркивает, что Россия должна пойти на прекращение огня на Украине еще до возможного подписания мирного плана Трампа, который она считает излишне "пророссийским". Лидеры Франции, Германии и Британии в разговоре с Зеленским также подтвердили, что «отправной точкой переговоров» должна стать текущая линия фронта. Тогда как план Трампа (и в этом он совпадает с позицией Москвы) предусматривает остановку огня лишь после договоренностей по новой конфигурации линии разграничения, в том числе после вывода ВСУ со всей территории Донбасса. В-третьих, проявляя крайнюю неуступчивость, украинский дипломат даже выступила против послаблений русскому языку, которых требует Москва. Хотя в этой части план Трампа ссылается на европейские стандарты и хартии.

Ну а что же тогда останется от 28 пунктов, если учесть все возражения г-жи Гайовишин? Очевидно ведь всем, что, если упомянутые пункты будут исключены, то Россия откажется принимать план. Тем более что в нем и так уже все-таки зафиксированы и кое-какие уступки и со стороны РФ: передача 100 млрд долларов из замороженных активов на восстановление Украины, вывод войск из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, а также гарантии безопасности Украины на основе статьи 5 НАТО. Хотя последнее положение и прописано лишь в самых общих выражениях и не предусматривает автоматической прямой военной поддержки НАТО Украине в случае нападения со стороны РФ. Также там есть оговорка насчет возможности отзыва гарантий, если США сочтут, что возобновление военных действий произошло по вине Киева. Помимо этого, в плане нет пункта о делимитации новых границ, что также вряд ли устраивает Москву в идеале. С другой стороны, США получили «положительную оценку» от секретаря СНБО Умерова на мирный план Трампа во время переговоров в Майами. Он согласился с большей его частью, внеся лишь несколько изменений, которые были учтены. Еще бы он артачился! Семья Умерова проживает в США. А сам он упомянут в документах коррупционного расследования Национального антикоррупционного бюро как фигурант эпизода о поставке «за откат» бронежилетов ВСУ на 5 млн долларов. Еще одно доказательство того, что у США есть рычаги давления на команду Зеленского. А вот Европа пока становиться «соучастницей» плана Трампа никак не хочет. Хотя и альтернативный свой план выдвигать не спешит. Она попробует торпедировать этот. Среди 28 пунктов уже есть те, которые европейцы могут отвергнуть с ходу. Например, предполагается, что европейские страны-члены НАТО должны будут проголосовать за решение Альянса не принимать Украину. Единогласие тут крайне маловероятно. ЕС также должен будет внести свою долю в размере 100 млрд долларов в фонд восстановления Украины и передать в этот же фонд часть замороженных российских активов. Что наверняка вызовет много бесплодных дискуссий о контроле за этими деньгами. Кроме того, ЕС должен будет снять санкции с РФ и взять обязательство не отправлять войска в Украину после прекращения огня. Хотя Британия (она, впрочем, не член ЕС) уже определила даже конкретные подразделения, которые могут отправиться в Украину после прекращения огня. Впрочем, если Киев «прогнется» перед условиями, прописанными из Вашингтона, то европейцам ничего не останется, кроме как расслабиться и принять неизбежное.