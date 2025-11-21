USD 1.7000
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Гутерриш не в курсе американского мирного плана по Украине

21 ноября 2025, 20:51 717

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что он не посвящен в инициированный Соединенными Штатами план урегулирования российско-украинской войны. Об этом передает ТАСС.

«Мы не знаем, в чем состоит мирный план по Украине. Я знаю из прессы, что Россия еще не получила никакого мирного плана. Пока мы говорим лишь о статьях в прессе. Еще ничего не было представлено формально ни Соединенными Штатами, ни какой-либо другой стороной. Для ООН критерии любого мирного плана определяются Уставом ООН и международным законом, а также резолюциями Совета Безопасности», – сказал Гуттериш на пресс-конференции в Йоханнесбурге в преддверии открывающегося в субботу саммита стран Группы двадцати (G20).

Среди этих критериев он назвал уважение территориальной целостности.

