Гутерриш не в курсе американского мирного плана по Украине

«Мы не знаем, в чем состоит мирный план по Украине. Я знаю из прессы, что Россия еще не получила никакого мирного плана. Пока мы говорим лишь о статьях в прессе. Еще ничего не было представлено формально ни Соединенными Штатами, ни какой-либо другой стороной. Для ООН критерии любого мирного плана определяются Уставом ООН и международным законом, а также резолюциями Совета Безопасности», – сказал Гуттериш на пресс-конференции в Йоханнесбурге в преддверии открывающегося в субботу саммита стран Группы двадцати (G20).

Среди этих критериев он назвал уважение территориальной целостности.