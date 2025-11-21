USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Новость дня
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Крупнейший проект Трампа под угрозой

21 ноября 2025, 21:01 2963

Разработка системы противоракетной обороны «Золотой купол» столкнулась с задержками из‑за рекордного шатдауна и отсутствия ясного плана использования выделенных на проект средств, сообщили источники агентства Reuters.

«Инициатива президента Дональда Трампа по созданию противоракетной системы «Золотой купол» испытывает серьезные задержки из‑за 43-дневного шатдауна правительства и отсутствия четкого плана расходования первых $25 млрд, выделенных на программу этим летом», – отмечается в сообщении агентства.

По словам собеседников Reuters, остановка работы правительства привела к приостановке найма и отвлекла ключевых сотрудников от утверждения и подписания контрактов. Издание подчеркивает, что это ставит под сомнение обещание Трампа завершить реализацию программы к 2028 году.

Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США длился 43 дня – с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января, однако угроза нового шатдауна сохраняется.

В мае Дональд Трамп сообщил, что американские власти определились с архитектурой системы ПРО «Золотой купол», общая стоимость которой составит около $175 млрд. Президент подчеркнул, что система объединит наземные, морские и космические компоненты, а ввод в эксплуатацию ожидается до конца его второго срока. По информации CNN, первое крупное тестирование «Золотого купола» запланировано на конец 2028 года.

Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
05:35 550
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
00:06 1877
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
21 ноября 2025, 23:36 2897
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело фото; видео; обновлено 00:31
00:31 10951
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 5870
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором новость дополнена
21 ноября 2025, 18:55 8600
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
21 ноября 2025, 21:48 5423
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 6762
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира»
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира» обновлено 21:29
21 ноября 2025, 21:29 10621
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы все еще актуально
21 ноября 2025, 17:02 7009
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок новость дополнена
21 ноября 2025, 20:01 3422

ЭТО ВАЖНО

Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
05:35 550
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
00:06 1877
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
21 ноября 2025, 23:36 2897
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело фото; видео; обновлено 00:31
00:31 10951
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 5870
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором новость дополнена
21 ноября 2025, 18:55 8600
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
21 ноября 2025, 21:48 5423
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 6762
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира»
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира» обновлено 21:29
21 ноября 2025, 21:29 10621
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы все еще актуально
21 ноября 2025, 17:02 7009
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок новость дополнена
21 ноября 2025, 20:01 3422
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться