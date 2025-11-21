Крупнейший проект Трампа под угрозой

Разработка системы противоракетной обороны «Золотой купол» столкнулась с задержками из‑за рекордного шатдауна и отсутствия ясного плана использования выделенных на проект средств, сообщили источники агентства Reuters.

«Инициатива президента Дональда Трампа по созданию противоракетной системы «Золотой купол» испытывает серьезные задержки из‑за 43-дневного шатдауна правительства и отсутствия четкого плана расходования первых $25 млрд, выделенных на программу этим летом», – отмечается в сообщении агентства.

По словам собеседников Reuters, остановка работы правительства привела к приостановке найма и отвлекла ключевых сотрудников от утверждения и подписания контрактов. Издание подчеркивает, что это ставит под сомнение обещание Трампа завершить реализацию программы к 2028 году.

Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США длился 43 дня – с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января, однако угроза нового шатдауна сохраняется.

В мае Дональд Трамп сообщил, что американские власти определились с архитектурой системы ПРО «Золотой купол», общая стоимость которой составит около $175 млрд. Президент подчеркнул, что система объединит наземные, морские и космические компоненты, а ввод в эксплуатацию ожидается до конца его второго срока. По информации CNN, первое крупное тестирование «Золотого купола» запланировано на конец 2028 года.