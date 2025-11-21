Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа

Россия готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика на линии фронта, ведущая к достижению целей военными средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Он отметил, что Россия и США обсуждали мирные инициативы американского президента Дональда Трампа по урегулированию российско-украинской войны еще до саммита на Аляске.

«В ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость», – поделился президент.

Российский лидер также сообщил, что все партнеры РФ перед саммитом на Аляске поддержали возможные договоренности.

Путин также назвал план Трампа из 28 пунктов модернизированным после саммита в Анкоридже.

«У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией», – указал он.

По его словам, США «предметно» свой план с российской стороной не обсуждали, поскольку Украина пока не дала своего согласия на эти предложения.

«Полагаю, что он (мирный план США из 28 пунктов) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования (в Украине)», – добавил президент России.