USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа

21 ноября 2025, 21:48 5423

Россия готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика на линии фронта, ведущая к достижению целей военными средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Он отметил, что Россия и США обсуждали мирные инициативы американского президента Дональда Трампа по урегулированию российско-украинской войны еще до саммита на Аляске.

«В ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость», – поделился президент.

Российский лидер также сообщил, что все партнеры РФ перед саммитом на Аляске поддержали возможные договоренности.

Путин также назвал план Трампа из 28 пунктов модернизированным после саммита в Анкоридже.

«У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией», – указал он.

По его словам, США «предметно» свой план с российской стороной не обсуждали, поскольку Украина пока не дала своего согласия на эти предложения.

«Полагаю, что он (мирный план США из 28 пунктов) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования (в Украине)», – добавил президент России.

Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
05:35 551
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
00:06 1877
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
21 ноября 2025, 23:36 2898
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело фото; видео; обновлено 00:31
00:31 10953
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 5870
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором новость дополнена
21 ноября 2025, 18:55 8601
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
21 ноября 2025, 21:48 5424
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 6764
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира»
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира» обновлено 21:29
21 ноября 2025, 21:29 10621
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы все еще актуально
21 ноября 2025, 17:02 7009
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок новость дополнена
21 ноября 2025, 20:01 3422

